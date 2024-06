Arnaldi-Tsitsipas, ottavi del Roland Garros: orario e dove vedere il match in tv

Parigi, 1 maggio 2024 – Dopo la superba partita contro Andrey Rublev, Matteo Arnaldi è chiamato a ripetersi contro Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale del Roland Garros 2024. Il sanremese sta giocando un tennis magistrale, anzi come detto da lui stesso dopo la vittoria contro Rublev: "Il migliore della mia vita fin ora". Ora però serve un'altra partita impeccabile perché l'avversario al quarto turno è un altro Top-10: il greco non solo è numero 9 del ranking, ma uno dei possibili favoriti alla vittoria finale. La sfida tra i due metterà in palio un posto nei quarti di finale, con all'orizzonte una battaglia contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Se da una parte Arnaldi ha battuto 3-0 Rublev mandandolo completamente fuorigiri, dall'altra Tsitsipas non è stato da meno contro il cinese Zhang Zhizhen, che aveva eliminato Sonego al secondo turno. Un secco 3-0 (3-6, 3,6, 1-6) per il classe '98 da Atene che ha dominato la partita sin dal primo momento, tanto che gli è bastata solo un'ora e mezza di gioco per qualificarsi al turno successivo. Il greco si è ritrovato in questi mesi, dopo la vittoria a Montecarlo, e ha ritrovato quella fiducia necessaria per tornare a far paura anche ai più grandi del circuito e il percorso a Parigi lo sta dimostrando. Nonostante parta con i favori del pronostico, al termine del match contro Zhang, Tsitsipas ha riservato bellissime parole per il nostro Arnaldi, segno che il ligure è temuto. "So cosa devo aspettarmi: l'ho visto a Barcellona, a Roma e qui a Parigi. Va in campo sempre per lottare, non si arrende mai. Questo fa la differenza. Alcuni giocatori li vedi che sono più passivi, aspettano maggiormente l'errore altrui. Lui no, entra subito nel match e io dovrò fare altrettanto con estrema attenzione. Sarà un po' come guadare un fiume, dovrò cercare la strada giusta". Per quanto riguarda i precedenti tra i due, si tratta di una prima assoluta visto che non si sono mai affrontati a livello Atp.

Il match tra Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas si giocherà martedì 2 giugno a partire dalle ore 11, su campo ancora da definire. Sempre pioggia permettendo, il meteo infatti si sta confermando come la variabile impazzita di questo Slam.

Dove vedere il Roland Garros in tv

La sfida del quarto turno tra Arnaldi e Tsitsipas, così come tutte le partite del Roland Garros 2024, sarà trasmessa dai canali Eurosport. Per chi ha un abbonamento Sky i canali di riferimento sono 210 per Eurosport 1 HD e 211 per Eurosport 2 HD. In alternativa, disponibile anche il servizio streaming offerto dal sito e app eurosport.it. Altre opzioni in streaming sono: discovery+, Sky Go, Now TV e l'app DAZN.