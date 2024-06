Sinner-Moutet in tv, orario e dove vedere gli ottavi di finale del Roland Garros 2024

Roma, 1 giugno 2024 – Dopo aver liquidato le pratiche Christopher Eubanks, Richard Gasquet e Pavel Kotov, tutte in tre set, il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros 2024 si incrocerà con quello di Corentin Moutet, che nel precedente turno ha battuto Sebastian Ofner in quattro set. La sfida è in programma domenica 2 giugno a partire dalle 11 ed è valida per gli ottavi di finale dello Slam di Parigi.

Dove vedere Sinner contro Moutet

Il match tra Sinner e Moutet sarà trasmesso a partire dalle 11 di domenica 2 giugno in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now TV e DAZN.

Statistiche e precedenti

Quello che andrà in scena sulla terra rossa della capitale francese sarà una prima volta assoluta tra i due giocatori. Da una parte il campione azzurro e dall'altra il numero 79 Atp, già virtualmente 56esimo dopo l'ottimo risultato raggiunto finora, che potrà contare sul sostegno del pubblico amico per provare a sovvertire un pronostico che pende ovviamente tutto dalla parte di Sinner. Nel mirino di Moutet, un mancino che si esalta quando riesce a indirizzare il tifo dalla sua parte, come verosimilmente accadrà contro Jannik, c'è la posizione 51 del ranking, la migliore finora mai raggiunta in carriera: correva il 2022 e da allora il classe '99 continua a mantenere lo zero nella casella dei titoli vinti. Il ruolino della stagione, almeno prima del Roland Garros, parla invece di 6 vittorie e 7 sconfitte: da allora ben 3 vittorie sulla terra rossa di Parigi, con Nicolas Jarry e Alexander Shevchenko a cadere nelle prime due gare. Poi lo stesso destino era toccato a Ofner prima degli attesissimi ottavi contro Sinner.

Moutet è un giocatore di cui finora si è parlato più di atteggiamenti sopra le righe che di qualità tecniche: dal gesto dei soldi mimato al Challenger di Napoli, al caffè chiesto alla giudice di sedia di Madrid a causa dell'ora ormai tarda, fino al telefono al quale ha risposto agli Internazionali di Roma proprio mentre giocava contro Djokovic, un altro abituato a stuzzicare a suo modo gli avversari.

