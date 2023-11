Atp Finals 2023, il programma del 15 novembre: chi gioca e dove vederle in tv

Torino, 15 novembre 2023 - Lo spettacolo del miglior tennis del mondo proseguirà anche oggi in quel di Torino. Nel capoluogo piemontese sono in corso le Atp Finals, che vedono i migliori tennisti del ranking mondiale di questo 2023 contendersi il prestigioso ultimo trofeo stagionale. Nella giornata del 15 novembre si assisterà al quarto giorno di gare, dopo che Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno fatto esaltare gli appassionati con un match al cardiopalma, vinto dal tennista azzurro padrone di casa dopo oltre tre ore di gioco. Meno entusiasmante la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, con quest'ultimo che si è imposto con una vittoria a tavolino dopo soli 17 minuti di gioco, a causa di un infortunio del tennista greco.

Il programma del 15 novembre

Esattamente come accade dalla giornata di debutto di domenica, anche mercoledì 15 novembre si disputeranno due match. Non ci sarà Jannik Sinner, sceso in campo la sera precedente contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Un altro giovane prodigio scenderà in campo e sarà Carlos Alcaraz, vincitore di Wimbledon tra le altre, che affronterà Andrej Rublev nella prima partita di giornata a partire dalle ore 14:30. In serata, non prima delle ore 21, giocheranno il russo Daniil Medvedev contro il tedesco Alexander Zverev. Come sempre, tutte le partite verranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su Now Tv e Sky Go, mentre la Rai permetterà la visione in chiaro del miglior incrocio di giornata.

I risultati dei giorni scorsi

La prima giornata di match, domenica 12 novembre, ha visto il debutto con vittoria di Novak Djokovic in tre set ai danni di un combattivo Holger Rune. Allo stesso modo, Jannik Sinner si è imposto su Stefanos Tsitsipas in due parziali, per 6-4, 6-4. Lunedì sono scesi in campo per la prima volta gli altri quattro contendenti delle Atp Finals: Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrej Rublev in due set (6-4, 6-2) e Alexander Zverev ha messo al tappeto lo spagnolo Carlos Alcaraz in tre parziali (7-6, 3-6, 4-6). La prima partita del martedì ha lasciato l'amaro in bocca a tutti, specialmente al pubblico presente a Torino: Stefanos Tsitsipas, infatti, non al meglio fisicamente già da prima dell'inizio del torneo, ha dato forfait dopo soli 17 minuti contro il danese Holger Rune, che ha quindi portato a casa una vittoria comoda a tavolino. La seconda sfida, invece, è stata semplicemente straordinaria. Oltre tre ore di gioco tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, con il giovane tennista padrone di casa che si è portato a casa una grande vittoria al tie break. Per l'azzurro è stato, forse, il match della definitiva consacrazione contro il numero 1 del mondo, che vede infrangersi la sua lunga striscia di vittorie di fila.

Classifica gironi Atp Finals

Gruppo A (verde): Jannik Sinner 2, Novak Djokovic 1, Holger Rune 1, Stefanos Tsitsipas 0. Gruppo B (rosso): Daniil Medvedev 1, Alexander Zverev 1, Carlos Alcaraz 0, Andrej Rublev 0. Leggi anche: Sinner da favola, battuto Djokovic