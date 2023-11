Sinner-Djokovic in diretta dalle 21, è tutto pronto per la sfida dell’anno

Torino, 14 novembre 2023 – E' tutto pronto per la sfida dell'anno, il nuovo fenomeno del tennis mondiale Jannik Sinner sfida la leggenda del circuito, Novak Djokovic. Mai come ora la bilancia delle sorti del match tende all'equilibrio, ma il serbo resta ancora favorito per il successo stasera. Però, il 22enne italiano vuole assicurarsi già un posto in semifinale in queste Atp Finals di Torino e annuncia di voler spodestare dal trono il re Nole. Il big match inizia alle 21, diretta su Rai2 e Sky.

Il match in diretta