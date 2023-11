Atp Finals 2023: chi partecipa, come funzionano e tv. La guida completa

Torino, 14 novembre 2023 - Le Nitto ATP Finals è un torneo che mette di fronte i migliori otto giocatori di tennis del mondo, secondo il ranking ATP aggiornato al lunedì successivo all'ultimo torneo stagionale del calendario ATP World Tour. Per la terza volta consecutiva si tengono al Pala Alpitour di Torino, che sarà sede della manifestazione anche per i prossimi due anni. Il torneo, giunto alla 54esima edizione, si svolgerà nell'arco di una settimana, più precisamente dal 12 al 19 novembre 2023. Le Finals prevedono una iniziale fase a gironi, con gli otto giocatori divisi in due gironi da quattro. La testa di serie numero 1 è inserita nel Gruppo A (o girone verde), e la numero 2 nel Gruppo B (o girone rosso), vengono poi estratte, a coppie di due, tutti gli altri: 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, con il primo estratto che finisce nel Gruppo A e il secondo nel B. Tutti i tennisti giocheranno una volto contro i propri avversari del girone. Tutte le partite si giocano al meglio dei 3 set, con tie-break a 7 nel caso di arrivo a 6-6 al termine del set.

I gironi

Girone Verde: Jannik Sinner (Italia), Novak Djokovic (Serbia), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Holger Rune (Danimarca).

Girone Rosso: Carlos Alcaraz (Spagna), Andrey Rublev (Russia), Alexander Zverev (Germania), Daniil Medvedev (Russia).

Chi passa alle semifinali

Ad accedere alle semifinali saranno i primi due classificati dei gironi, ma nel caso in cui due o più tennisti dovessero chiudere il girone con lo stesso numero di vittorie si procederà seguendo criteri ben precisi. Dopo il numero di gare vinte, c'è quello di partite effettivamente giocate (ad esempio nel caso di qualche forfait) dove chi ha più partite è avvantaggiato: uno score di 2-1 batte uno di 2-0, ma anche uno di 1-2 viene premiato rispetto a un 1-0. Se anche in questo caso due o più tennisti dovessero trovarsi in parità, allora si guarderebbe lo scontro diretto. Nel rarissimo caso in cui ci sia ancora parità, nei casi di arrivo con tre giocatori pari dove ognuno ha vinto almeno uno scontro diretto, si procederà valutando le percentuali di set vinti, poi si passerebbe a quella dei game. Per quanto riguarda le semifinali il primo classificato del Gruppo Rosso se la vedrà con il secondo del Verde e viceversa. Il tennista che alzerà il trofeo porterà a casa, se imbattuto, un montepremi da oltre 5 milioni di euro.

Risultati e programma del torneo

Il primi due match del torneo sono stati domenica 12 dove è andato in scena il gruppo Rosso, con Sinner che ha battuto Tsitsipas in 2 set (6-4, 6-4) e Djokovic ha sconfitto Rune per 2-1 con i parziali 7-6 (7-4 tiebreak), 6-7 (1-7 tiebreak), 6-3 al termine di una bellissima partita. Nella giornata di ieri, 13 novembre, nel gruppo Verde è arrivata la prima sorpresa: Zverev batte Alcaraz 7-6 (7-3), 3-6, 4-6, mentre nel secondo match Medvedev in due set ha battuto Rublev (6-4, 6-2). Quest'oggi, 14 novembre, Tsitsipas è stato costretto al ritiro per un problema alla schiena contro Rublev dopo soli 3 game con la vittoria che è andata quindi al danese, mentre questa sera ore 21 il big match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il 16 novembre ci sarà Rune-Sinner e Djokovic-Hurkacz (che sostituirà Tsitsipas). Il 17 novembre Zverev-Alcaraz e Medvedev-Rublev. Il 18 novembre sono in programma le due semfinali e domenica 19 novembre alle 18 la finalissima.

Le classifiche al momento. Gruppo Verde: Rune 1-1, Sinner 1-0, Djokovic 1-0, Tsitsipas 0-2. Gruppo Rosso: Medvedev 1-0, Zverev 1-0, Alcaraz 0-1, Rublev 0-1.

Dove vedere le Finals

Sarà Sky Sport a trasmettere tutti i match delle Nitto Atp Finals, mentre Rai 2 trasmetterà un incontro al giorno, finale compresa.