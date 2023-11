Quando gioca Sinner contro Rune alle Atp Finals? Orario e dove vedere il match in tv e streaming

Torino, 15 novembre 2023 – Dopo la vittoria al debutto contro Stefanos Tsitsipas e il trionfo di martedì sera con Novak Djokovic, Jannik Sinner è pronto per l’appuntamento con la storia. L’azzurro numero 4 del mondo nell’ultima partita del girone sfida Holger Rune: in palio c’è il pass per la semifinale delle Atp Finals. Un risultato mai raggiunto da nessun tennista italiano.

Jannik Sinner, grande protagonista alle Atp Finals

Quando gioca Sinner?

La sfida tra Sinner e Rune è in programma giovedì 16 novembre: si gioca alle 21 al Pala Alpitour di Torino

Dove vedere il match

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Sarà possibile seguire l’appuntamento anche sui canali di Sky Sport: precisamente Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sinner-Rune sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e Rune

Sinner e Rune si sono incontrati due volte nel circuito Atp. Il bilancio è di 2-0 per il danese: Rune si è imposto in tre set sia nella semifinale del Sofia Open 2022 sia nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo in questa stagione.