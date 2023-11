Sinner-Rune in diretta dalle 21, punteggio e cronaca del match. Holger o Djokovic in semifinale alle Atp Finals?

Torino, 16 novembre 2023 – Al Pala Alpitour di Torino Jannik Sinner sfida Holger Rune, ultimo match del round robin per il ‘Gruppo Verde’ alle Atp Finals, decisivo per il danese tanto quanto per Novak Djokovic. Non per l’altoatesino invece, già di diritto nelle semifinali dopo le vittorie contro Tsitsipas e lo stesso Nole, e grazie al set strappato da Hubert Hurkacz a Djokovic poche ore fa. Rune ha in mano la sua qualificazione, nel senso che se la gioca sul campo stasera, mentre il serbo può solo assistere dal divano. Anzi, a suo dire, ci penserà a partita finita. “Oggi arrivano i miei bambini, starò con la mia famiglia. Vedrò domani come è andata”. Perché Djokovic passi il turno, Sinner deve battere Rune. Tifare Jannik? “No, non sarò il suo primo fan – assicura Nole –.Se vincerà mi qualificherò, altrimenti sarò fuori e mi proietterò sulla Coppa Davis. La stagione non è finita”. Male che vada finirà l’anno da numero 1 in classifica.

Dove vedere la partita in tv

Il match in diretta oggi dalle 21