Atp Finals 2023, il programma del 17 novembre: in palio gli ultimi posti in semifinale

Torino, 16 novembre 2023 - Le Atp Finals stanno per entrare nella loro fase calda. Domani, venerdì 17 novembre, si concluderà la fase a gironi con il terzo e ultimo turno del gruppo rosso. Oggi, invece, si è portato a compimento il gruppo verde, quello che vede come protagonista il padrone di casa Jannik Sinner. L'azzurro ha superato in tre set Holger Rune, tennista danese con il quale non era mai riuscito a prevalere. Questo risultato ha anche regalato l'accesso alla semifinale a Novak Djokovic, che sarebbe stato eliminato nel caso in cui Rune avesse avuto la meglio sul giovane altoatesino numero 4 al mondo.

Le partite di oggi

Nella giornata odierna si è chiuso il girone verde delle Atp Finals 2023. Nel primo pomeriggio Novak Djokovic ha battuto la riserva di Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz, che ha reso onore all'impegno portando il serbo fino al terzo set senza però riuscire a batterlo. Il numero 1 al mondo avrà poi osservato con attenzione la sfida tra Jannik Sinner e Holger Rune, a dispetto delle dichiarazioni rilasciate nel suo post-partita. Djokovic, infatti, aveva bisogno di una vittoria di Sinner per staccare il pass per le semifinali da secondo in classifica. Il tennista azzurro ha vinto in tre set, superando il danese contro il quale non aveva mai vinto in carriera, dopo un match faticoso e concluso nelll'arco di tre set.

Le partite di domani

Quella di domani sarà una giornata molto importante, nella quale si decideranno i due semifinalisti provenienti dal gruppo rosso. Gli incroci sono tanti e complicati. Innanzitutto, partiamo con il dire che Daniil Medvedev affronterà Carlos Alcaraz nel primo pomeriggio, mentre Andrej Rublev giocherà contro Alexander Zverev. L'unico certo di avere il ticket per il prossimo turno in tasca è Medvedev, anche se ancora non sa in quale posizione, se da primo o da secondo. Ci sono alcuni risultati che determineranno i semifinalisti senza necessità di contare il numero di set vinti, e questi sono: - se Alcaraz si impone su Medvedev e Rublev ha la meglio su Zverev, passerebbero Alcaraz da primo e Medvedev da secondo, poiché lo spagnolo avrebbe battuto il russo; - se Medvedev batte Alcaraz e Rublev batte Zverev, Medvedev passa come primo e Alcaraz come secondo; - se Medvedev sconfigge Alcaraz e Zverev supera Rublev, passerebbero Medvedev e Zverev, con tre e due vittorie rispettivamente. Diverse le alternative nel caso in cui si dovesse andare al conteggio dei set: - se Alcaraz batte Medvedev in due set, lo spagnolo passa come primo e il russo come secondo. Entrambi avrebbero una percentuale di set conquistati superiore a quella di Zverev, se il tedesco vincesse contro Rublev in due o tre set; - se Alcaraz batte Medvedev in tre set, il russo passa come primo e lo spagnolo come secondo. Zverev sarebbe eliminato anche vincendo contro Rublev, sia in due set che in tre, poiché il tedesco avrebbe una percentuale di set vinti minore. Le partite di domani saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport, in streaming su Now Tv e Sky Go. La Rai trasmetterà una delle due sfide in chiaro. Leggi anche: Sinner, una notte da numero 1 contro Djokovic