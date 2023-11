Sinner-Djokovic, Jannik si qualifica alle semifinali delle Atp Finals se… Le combinazioni

Torino, 14 novembre 2023 – Jannik Sinner all’esame più difficile. L’azzurro numero 4 del mondo sfida la leggenda Novak Djokovic nella seconda partita del girone delle Atp Finals di Torino. Dopo la vittoria all’esordio contro Tsitsipas, Sinner ha l’occasione di centrare un doppio obiettivo: battere per la prima volta il campione serbo e soprattutto staccare il pass per la semifinale.

Ma cosa serve a Jannik per volare al turno successivo? Il ritiro di Tsitsipas nel primo match di martedì contro Rune ha un po’ modificato gli equilibri del gruppo. Resta il fatto che questa sera Sinner e Djokovic hanno entrambi l’opportunità di andare in semifinale. Come? In caso di vittoria in due set contro il numero 1 del mondo, per Sinner si spalancherebbero le porte del turno successivo. A Djokovic invece basta il successo, indipendentemente dal numero di parziali conquistati.

Se l’azzurro dovesse battere il serbo in tre set, però, tutto sarebbe rimandato alla sfida di giovedì contro Rune. Ma a questo punto diventa fondamentale analizzare le diverse combinazioni: Jannik andrebbe in semifinale in caso di vittoria, ma potrebbe anche perdere in tre set contro il danese se Djokovic portasse a casa almeno un parziale contro Hurkacz (il sostituto di Tsitsipas). Con la sconfitta in due set e la contemporanea vittoria di Nole, il torneo di Sinner andrebbe in archivio.

In caso di sconfitta contro Djokovic, la sfida con Rune si trasformerebbe in uno spareggio: soltanto il vincitore potrà continuare a sognare.