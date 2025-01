Australian Open 2025: Sonego vola agli ottavi, Musetti ko contro Shelton. Eliminata Paolini

Melbourne, 18 gennaio 2025 – L'Italia sorride a metà: nella notte di Melbourne, sia Sonego che Musetti erano impegnati nel terzo turno dell'Australian Open, rispettivamente contro Marozsan e Shelton, ma soltanto il piemontese è riuscito a passare agli ottavi. Sonego, ora numero 55 al mondo, ha sconfitto il tennista ungherese in quattro set (6-7, 7-6, 6-1, 6-2) e si è qualificato al terzo turno dello Slam australiano per la prima volta in carriera. Il primo set è stato all'insegna dell'equilibrio, con né Sonego né Marozsan che sono riusciti a sfruttare le palle break che si si sono procurati, fino al tie break. Alla resa dei conti, è stato l'ungherese a portarsi a casa il set, con l'azzurro che è stato anche parecchio sfortunato negli scambi decisivi. Il secondo set è stato una fotocopia del primo, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto il turno di servizio senza subire break, ma questa volta a trionfare al tie break è stato Sonego, che, dopo essere andato sotto per 6-3, ha avuto la forza di reagire e con cinque punti di fila si è portato a casa il set. Da questo momento in poi, è cambiata la mentalità del torinese, che è diventato sempre più padrone del campo. Nel terzo set non c'è stata storia, con Lorenzo che ha ottenuto due break (nel secondo e nel sesto gioco) e poi ha conquistato il set al settimo game, lasciando a zero l'avversario. Anche il quarto set è stato dominato dall'italiano, con i break del primo e del terzo game che hanno permesso a Lorenzo di qualificarsi meritatamente agli ottavi di finale, dove affronterà lo statunitense Learner Tien.

Musetti ko

Torna a casa, invece, Lorenzo Musetti, sconfitto da Shelton in quattro set, con l'ultimo terminato al tie-break (3-6, 6-3, 4-6, 6-7). Il match si è aperto con il break dell'americano al secondo game, decisivo per il 6-3 finale con il quale si è imposto al termine del primo set. Nel secondo, l'equilibrio tra i due è rimasto fino al sesto gioco, nel quale Musetti ha conquistato il break dopo ben 83,7 metri percorsi nell'ultimo scambio. L'azzurro, poi, ha conquistato il set per 6-3, esattamente come l'americano in quello precedente. Anche il terzo set è stato all'insegna dell'equilibrio tra i due fino al decimo gioco, nel quale Shelton ha trovato il break decisivo per il 6-4 finale recuperando da uno svantaggio di 15-40. Tutto questo ha indubbiamente condizionato Musetti, che nel quarto set ha subito il break al suo primo turno di battuta, nel secondo game. L'italiano, però, è stato bravo a tornare in partita, conquistando il break sul 3-1 per l'avversario e portandosi successivamente sul 3-3. A quel punto, la partita è tornata ad essere in equilibrio fino al tie-break, nel quale l'americano ha avuto la meglio con un 7-5 definitivo e ha strappato il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà Monfils, che ha clamorosamente sconfitto Fritz.

Paolini eliminata a sorpresa

Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno. La 29enne tennista toscana, numero 4 del ranking Wta e del tabellone, si è arresa all'ucraina Elina Svitolina, 27esima della classifica mondiale e 28esima forza del seeding, con il punteggio di 2-6 6-4 6-0, maturato dopo un'ora e 47 minuti di gioco. Per un posto nei quarti Svitolona se la vedrà con la russa Veronika Kudermetova.