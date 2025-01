Novak Djokovic si ritira dalla semifinale degli Australian Open: Zverev vola in finale

Melbourne, 24 gennaio 2024 - Novak Djokovic si ritira dalla semifinale degli Australian Open dopo 80 minuti di gioco: “Sapevo che sarebbe stata sarebbe stata una grande battaglia per me”. Inizia con un colpo di scena la giornata del Grande Slam a Melbourne. Il tedesco Alex Zverev si aggiudica il parziale per 7-6 (7-5) dopo 1h21' di battaglia e va dritto in finale: domenica giocherà contro il vincente del match tra Jannik Sinner e Ben Shelto

L’abbandono del serbo è arrivato dopo aver perso il primo set al tie-break. Il 37enne serbo - sceso in campo con la coscia sinistra infortunata nel quarto contro Alcaraz - getta la spugna alla fine del primo interminabile parziale. Lo stesso Djokovic aveva dichiarato di essere “preoccupato” per il suo infortunio, che ha definito simile a quello subito ai muscoli posteriori della coscia agli Australian Open del 2023.

Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ritiro dagli Australian Open

Fischiato dal pubblico della Rod Laver Arena, ha ricevuto il sostegno di Zverev, che ha chiesto agli spettatori di smetterla di ‘affossarlo’. I due giocatori si sono impegnati in un'intensa battaglia durata 1 ora e 20 minuti, col serbo che è riuscito a salvare cinque palle break sul suo servizio spingendo il suo avversario al tiebreak. Sul 6/5 per Zverev, Djokovic ha mandato al volo la palla in rete regalando il primo set al suo avversario.

Dopo aver spedito una volée in rete sul set-point, Djokovic, settima testa di serie, si è avvicinato immediatamente a Zverev e gli ha stretto la mano dopo 80 minuti di gioco. Ha salutato il pubblico con la mano e ha fatto il doppio pollice in su, malgrado i fischi da alcune settori della Rod Laver Arena. “Sapevo che anche se avessi vinto il primo set, sarebbe stata una grande battaglia per me rimanere fisicamente abbastanza in forma per restare con lui negli scambi per due, tre, quattro ore”, ha aggiunto Djokovic. “Oggi non penso di avere quella resistenza”, ha poi concluso.

Il tedesco Zverev avrà dunque domenica una terza possibilità di vincere un titolo del Grande slam, dopo aver perso le finali degli Us Open 2020 e del Roland Garros 2024. Non aveva mai battuto Djokovic in uno slam. L'avversario di Zverev si deciderà stamattina, con la sfida tra il numero 1 al mondo Jannik Sinner e l'americano Ben Shelton (n.20).

È uscito di scena anche l'ultimo azzurrino in gara agli Australian Open Junior, primo Slam giovanile che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento di Melbourne Park. Si tratta di Andrea De Marchi, eliminato nelle semifinali del doppio.

Il 18enne romano (numero 16 del ranking junior di singolare) e lo svedese William Rejchtman Vinciguerra, settime teste di serie, hanno ceduto per 63 67(2) 10-8, in un'ora e venti minuti di partita, allo statunitense Maxwell Exsted e il ceco Jan Kumstat, secondi favoriti del seeding.