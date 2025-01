A che ora gioca Sinner contro Shelton: dove vedere in tv la semifinale degli Australian Open 2025

Melbourne, 23 gennaio 2025 - Resta solo Ben Shelton a separare Jannik Sinner dalla sua seconda finale consecutiva agli Australian Open. L'altoatesino è atteso dallo scontro con il 22enne americano, alla sua secondo semifinale Slam in carriera dopo quella allo Us Open 2023. Lo statunitense è reduce dall'affermazione in quattro set (6-4, 7-5, 4-6, 7-6) ai danni di Lorenzo Sonego e nel suo percorso in terra oceanica ha steso, oltre a Brandon Nakashima, Pablo Carreno Busta e Gael Monfils, anche un altro italiano, ossia Lorenzo Musetti. Il numero uno del mondo invece viene dalla netta vittoria contro il beniamino di casa Alex de Minaur, ko 6-3, 6-2, 6-1. In precedenza l'altoatesino aveva avuto ragione di Nicolas Jarry, Tristan Schoolkate, Marcos Giron e Holger Rune, concedendo solo due set agli avversari.