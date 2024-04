Tennis, super Berrettini a Marrakech: Shevchenko liquidato in due set. Avanti anche Cobolli e Fognini

Marrakech, 2 aprile 2024 – Partono con il piede giusto Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Fabio Fognini nel ‘Grand Prix Hassan II’ (Atp 250 con montepremi di 579.320 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco.

Cobolli, numero 63 del mondo e ottava testa di serie, ha iniziato la sua stagione sul rosso liquidando al primo turno per 6-1, 6-4, in un’ora e 11 minuti, il giordano Abdullah Shelbayh, n.230 del ranking, in gara grazie a una wild card. Al secondo turno il 21enne romano dovrà vedersela con il russo Pavel Kotov, numero 68 Atp.

Esordio davvero convincente anche per Berrettini, numero 135 Atp, in tabellone con il ranking protetto: il 27enne romano –rientrato nel tour tre settimane fa a Phoenix dopo quasi sette mesi di stop – ha eliminato per 6-2, 6-1, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, Alexander Shevchenko, sesta testa di serie del torneo. Prossimo ostacolo di Berrettini sarà lo spagnolo Jaume Munar, contro il quale non ha precedenti.

Completa il tris di vittorie italiane Fabio Fognini. Il 36enne, numero 100 Atp, promosso dalle qualificazioni, si è imposto in rimonta per 6-7(4), 6-1, 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta, sul francese Hugo Gaston. Al secondo turno l'azzurro sfiderà il serbo Laslo Djere, n.34 del ranking e prima testa di serie.