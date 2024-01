Bertolucci e il segreto di Jannik : "Le sconfitte lo hanno fortificato"

La paura del campione. "Djokovic, lo avete visto? Normalmente entra in campo convinto di vincere. Contro Jannik, nei suoi occhi si leggeva qualcosa, il dubbio di non portare a casa la partita". Paolo Bertolucci, ex tennista azzurro, commentatore tv, ed eroe Davis racconta del ragazzo che è diventato uomo e ora è "a livello del miglior Nole".

Bertolucci il passaggio di consegne è diventato realtà con la semifinale Slam?

"I ricambi generazionali sono fisiologici, anche quando Nole venne sconfitto da Alcaraz se ne parlò, a questo punto mi chiedo: quanti passaggi di consegne deve ancora fare? Il serbo è rimasto l’unico a difendere il fortino dei ’Fab Four’, ma, prima di quella di oggi (ieri, ndr), le sconfitte del 2023 con Jannik gli hanno lasciato dei tarli nella testa".

Qual è stata l’arma vincente di Sinner?

"Nonostante sia giovanissimo...l’esperienza. La sconfitta patita a Wimbledon con Nole e quel match point fallito agli Us Open contro Alcaraz hanno reso Jannik più forte. Con il serbo in Australia ha dato dimostrazione di maturità e tranquilità, si è visto un uomo con il match in mano, a tal punto che sembrava lui il pluricampione di Melbourne e non il suo avversario".

A propostito, Djokovic ha detto di non aver mai giocato così male una partita slam...

"Credo che in parte sia vero: i primi due set sono stati nettamente dominati da Sinner, e per tenergli testa ci sarebbe voluto un Nole al 100%. Ma d’altra parte la vittoria finale è nelle corde di Jannik, lo hanno detto nei mesi scorsi pure Alcaraz e Medvedev, diretti interessati".

Il russo arriva da una maratona contro il ritrovato Zverev, che finale si aspetta?

"Daniil e Jannik si conoscono. Nelle ultime partite Sinner ha trovato una chiave tattica con più discese a rete per far pagare al russo la posizione arretrata. Medvedev quasi sicuramente proverà a far qualcosa di diverso, la chiave della vittoria azzurra sarà cercare di non finire nella ragnatela e non restare imbrigliato nel suo gioco".

Da uomo Davis cosa direbbe a chi criticava Sinner per le prime rinunce alla convocazione di Volandri?

"Direi che non hanno capito nulla del tennis. In questo sport la programmazione è fondamentale, e lui lo ha dimostrato, vincendo nei mesi successivi. Questi ragazzi non sono delle macchine".

Ragazzi in crescita, la Davis e una doppia finale Slam (con Bolelli), il tennis azzurro torna a farci sorridere.

"Sono stati due mesi clamorosi e ancora non è finita. Mi sento di dire che con questi ragazzi siamo a posto per un po’".

Gabriele Tassi