Connors spera in Sinner. "Se lo squalificheranno il circuito non reggerà»

Mentre Jannik Sinner inizia a preparare il prossimo torneo e soprattutto il finale di stagione, dagli Stati Uniti arriva la voce di un grande del passato, Jimmy Connors, sul caso Clostebol. Nel podcast ’Advantage Connors’ che realizza con i figlio Brett, il popolare Jimbo non ha preso direttamente le parti dell’italiano, ma ha spiegato: "Non credo che il tennis possa sopravvivere alle conseguenze della squalifica di un giocatore di così alto livello. Hanno dimostrato in passato di non aver paura di colpire giocatori di livello inferiore e metterli fuori dal gioco. Ma non so se il tennis a quel livello reggerebbe".

Connors (nella foto) non è stupito dal rendimento in campo dell’alto-atesino, che sta affrontando un momento complicato mantenendo la freddezza e la capacità di vincere: "Il tennis per Jannik è la via di fuga. Una volta che è in campo ha troppe altre cose a cui pensare: il suo gioco, il suo avversario, quello che serve per vincere".

Jannik è tornato dalla ricca esibizione in Arabia, il Six Kings Slam che gli ha portato 6 milioni nelle tasche, e ora fa rotta su Parigi dove dovrebbe essere accompagnato dalla fidanzata Anna Kalinskaya, che ha rinunciato al torneo di Tokyo. Lunedì inizia Parigi Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione, torneo che l’anno scorso Sinner abbandonò dopo aver vinto una partita finita a notte fonda, e dopo quella scelta l’Atp cambiò le regole.

Dopo Parigi, Sinner giocherà le Finals a Torino dal 10 al 17 novembre e poi difenderà il titolo in Coppa Davis dal 19 al 24 novembre a Malaga.

Alle Finals si è qualificato anche Daniil Medvedev, raggiungendo Sinner, Alcaraz e Zverev: per il russo si tratta delle seste Finals consecutive. A Parigi invece potrebbe non esserci Djokovic: secondi alcuni media serbi avrebbe deciso di non partecipare al torneo francese, mentre ha già annunciato di saltare Belgrado. Se non dovesse centrare l’accesso alle Finals, il suo rientro a questo punto arriverebbe direttamente all’Open d’Australia nel 2025.

Ieri a Vienna è andato in scena un derby italiano: Lorenzo Musetti ha battuto Lorenzo Sonego al primo turno 6-3, 6-2 nel primo scontro diretto in carriera. Musetti ora affronterà il francese Gael Monfils, mentre Berrettini troverà Tiafoe.