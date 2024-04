Montecarlo, Sinner-Sonego subito fuori in doppio

Montecarlo, 8 aprile – Era l’occasione giusta per saggiare la terra rossa di Montecarlo. Ma non è andata bene a Jannik Sinner, che nel doppio giocato insieme a Lorenzo Sonego è subito uscito. Fatale il super tie-break alla coppia azzurra che aveva contribuito alla conquista della storica Davis dello scorso anno a Malaga. Dopo il primo set vinto al tie-break, Sonny e Jannik hanno subito il ritorno dell’esperta coppia belga, capace lo scorso anno di arrivare in finale al Roland Garros e perfettamente a proprio agio sulla terra rossa. Il secondo parziale si è chiuso sul 7-5 a favore dei nostri avversari, che poi nel super tie-break hanno subito preso il largo. Encomiabile, il tentativo di rimonta di Sinner e Sonego, ma poi proprio un doppio fallo di Jannik ha chiuso il match sul 7-10 per i belgi, dopo che eravamo arrivati al 7-8. Jannik ora si concentrerà sul singolare: il suo primo incontro, al secondo turno, è in programma mercoledì. Sonego invece è stato eliminato ieri nell’ultimo incontro di qualificazione, sconfitto in tre set dallo spagnolo Bautista Agut.