Montecarlo Atp 2024, quando giocano Berrettini e Sinner: avversari, orari e dove vedere i match in tv

Montecarlo, 8 aprile 2024 - Fresco del successo a Marrakech, Matteo Berrettini si prepara al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo. Il torneo del Principato, in programma fino a domenica 14 aprile, è il terzo 1000 della stagione e, in particolare, il primo su terra.

Domenica 7 aprile, dopo 658 giorni, il tennista romano è tornato ad alzare un trofeo: quello del 250 di Marrakech, battendo in finale il detentore del titolo Roberto Carballes Baena, in due set (7-5 6-2). Il classe 1996, attualmente all'84esimo posto del ranking (un bel balzo in avanti considerando che prima del torneo in Marocco era numero 136), ha avuto accesso al tabellone principale grazie a una delle quattro wild card che sono messe a disposizione dagli organizzatori del torneo.

Dall'altra parte della rete ci sarà Miomir Kecmanovic. Tennista serbo classe 1999, attualmente numero 66 del ranking Atp. Alto 183 cm, destrorso, ha un diritto temibile e ogni anno sembra affinare meglio le proprie caratteristiche. A 17 anni, dopo gli anni di formazione alla Academy di Bradenton, è riuscito anche a salire al comando della classifica mondiale juniores. Dopo qualche vittoria nei Challenger tra il 2017 e il 2018, ha fatto un bel balzo nel 2019 grazie al raggiungimento dei quarti di finale di Indian Wells (dove perse con Milos Raonic), poi le prime vittorie Slam e la finale ad Antalya. Sarà, dunque, una sfida molto interessante tra Berrettini, che vorrà continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo post Marrakech, e il giovane Kecmanovic. Chi dei due accederà al secondo turno si ritroverà contro il bulgaro Dimitrov che ha battuto in due set (5-7, 2-6) all'idolo di casa Valentin Vacherot.

Data e orario della sfida

Il match tra Matteo Berrettini e Miomir Kecmanovic, valevole per i trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, è in programma martedì 9 aprile. Lato orario, prima di loro, nel campo tre, ci saranno de Minaur e Wawrinka, dunque bisognerà aspettare la fine della loro sfida. Indicativamente l'orario previsto per l'inizio è alle 12.30.

Dove vedere Berrettini-Kecmanovic

La sfida tra il tennista romano e il ragazzo nativo di Belgrado sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). In più, sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW.

Sinner in campo mercoledì 10

Oltre a Matteo Berrettini, ci sarà ovviamente anche Jannik Sinner. Il tennista altoatesino debutterà nella terra di Monaco mercoledì 10 aprile, partendo direttamente dai sedicesimi di finale (o secondo turno). Sinner attenderà il vincente della sfida tra Sebastian Korda e Alejandro Davidovich Fokina (in programma domani a partire dalle 11 sul campo principale) e l'orario è ancora da definire.