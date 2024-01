È scoppiata la Sinnermania: dall’incontro con Meloni alle statuette del presepe

Roma, 30 gennaio 2024 – A San Candido già si serve la Coppa Sinner. Per i più ‘viveur’ c’è invece il cocktail dedicato alla vittoria degli Australian Open. Jannik ha conquistato pure le alte sfere della politica: c’è Mattarella che lo aspetta, ma prima potrebbe vedersi con la premier Giorgia Meloni. E pure Amadeus si augura di avere il campione sul palco dell’Ariston.

Gli incontri con Mattarella e Meloni

La capitale aspetta Jannik. Il vincitore slam è atteso a Roma nel primo pomeriggio di oggi, dove dovrebbe incontrare la premier Giorgia Meloni.

Giovedì (domani) alle 16 invece sarà il momento dell'incontro con il Presidente della Repubblica con il resto della squadra che ha conquistato la Coppa Davis a Malaga e il presidente federale Angelo Binaghi. Al ritorno da Roma sarà finalmente il momento di tornare a casa dai genitori e prendersi qualche giorno di riposo in attesa di sciogliere le riserve sul Festival di Sanremo. Poi tornerà ad allenarsi a Montecarlo e riprenderà sul circuito Atp con l'Atp500 di Rotterdam.

La Coppa Sinner

A San Candido, nell’alta Val Pusteria, il trionfo agli Australian Open viene già celebrato con una specialità. Una coppa di gelato servita per la prima volta al sindaco Klaus Rainer nel locale Jora Mountain Dining. Si tratta d una pallina alla crema, gialla come quella da tennis, all’interno di una coppa con le orecchie argentate, fatte di carta stagnola.

Il cocktail

Si chiama ‘We are Sinners’ il cocktail creato per celebrare lo storico trionfo del tennista azzurro agli Australian Open, una vittoria che ha ispirato anche l’esperto barman Danilo De Rinaldis. Il cuore di questo mix carico d’energia è proprio il Black Sinner, liquore al caffè ultima creazione di un altro campione internazionale, Bruno Vanzan.

Gli ingredienti:

30 ml Black Sinner (distribuito da Anthology by Mavolo)

30 ml London dry gin

20 ml lime

15 ml sciroppo di cocco

3 pezzi di zenzero fresco

Top black orange

Le statuine del presepe

Termometro di celebrità, sempre le prime ad annunciare un nuovo volto arcinoto non mancano le tipiche statuine del presepe napoletano. Già qualcuna l’avevamo vista comparire nei mesi passati, ma ora è proprio un boom delle rappresentazioni del mago azzurro della racchetta.

Una strada per il campione

Una strada per Sinner. L’idea era già spuntata lo scorso novembre dopo le ATP Finals 2023, e non è mai stata esclusa. A Sesto Pusteria se ne parla sin dal giorno della vittoria Slam ma ancora di concreto non è stato fatto nulla.