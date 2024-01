Jannik Sinner, il ‘giorno dopo’. Il rientro in Italia, la visita da Mattarella e i dubbi su Sanremo

Milano, 29 gennaio 2024 - Gli occhi sono ancora lucidi per la vittoria del primo Slam della carriera, con quella rimonta incredibile da 0-2 a 3-2 ai danni di Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open. Ora Jannik Sinner farà rientro in Italia, dove lo attendono altri giorni di meritatissimi festeggiamenti. Una serie di tappe già programmate, prima quelli con la sua gente, poi la visita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con tutta l'Italtennis, poi quel dubbio sull'ospitata a Sanremo. Anche perché ora arriva un'altra cosa che potrebbe rivelarsi complicata, non come una finale di uno Slam sia chiaro ma pur sempre difficile: gestire tutta questa fama e questo exploit di notorietà.

Jannik Sinner, numero 4 ranking Atp, in posa con il trofeo degli Australian Open

Il rientro il Italia

Andiamo per ordine. Dopo il trionfo sul greenset di Malbourne, l'aereo di rientro di Jannik Sinner decollerà dalla città dell'Australia domani, martedì 30 gennaio. Un volo lunghissimo, ma al tempo stesso bellissimo, che riporterà Jannik in Italia. La prima tappa sarà, obbligatoriamente, casa, a Bolzano. Lì trascorrerà qualche ora di relax con la famiglia e gli affetti più stretti, lontano (per quanto possibile) dai flash delle macchine fotografiche e dai giornalisti. Nella giornata di mercoledì però sarà già l'ora di lasciare la città natia per la Capitale. A Roma, Jannik Sinner e tutta l'Italtennis è attesa al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro che venne più volte rimandato, visto che il Capo di Stato avrebbe voluto festeggiare la vittoria in Coppa Davis con tutta la Nazionale, ma la cerimonia venne posticipata a causa di vari impegni presi da ciascuno dei giocatori. Il momento tanto atteso è arrivato: giovedì 1 febbraio, verosimilmente nel pomeriggio, Sinner e tutti gli altri saranno ricevuti al Quirinale per questa doppia celebrazione: la Coppa Davis e gli Australian Open.

E il Festival di Sanremo?

Da qualche settimana circolavano le voci su Jannik Sinner come possibile superospite di una delle serate del Festival di Sanremo di Amadeus. L'unico problema è che Sinner sarà atteso a Marsiglia per il torneo ATP 250 su cemento indoor che avrà inizio lunedì 5 febbraio e la sua partecipazione al torneo rende complessa, per non dire improbabile, la partecipazione al Festival della canzone italiana che si terrà dal 6 al 10 febbraio. Sinner si era detto felice di poter esserci se, e solo se, il suo calendario glielo avrebbe permesso. Difficile, quasi impossibile, che l'altoatesino si percorra i quasi 170 chilometri che separano la città francese da quella ligure, più verosimile che ci sia un collegamento da remoto. Questo potrebbe essere l'escamotage adottato dal tennista e da Amadeus per non privare i telespettatori della sua presenza su uno dei palchi più importanti d'Italia. Sinner, una volta terminato il torneo di Marsiglia, sarà a Rotterdam (dal 12 al 19 febbraio) per l'ATP 500.

Federer il mio modello, eguagliare Djokovic? Gioca un altro campionato

Nella passerella e nelle interviste riservate al campione degli Australian Open, Jannik Sinner ha parlato sia di questo importante traguardo e ha raccontato chi sono i suoi idoli e le sue fonti di ispirazione. "Mi sentivo bene, ero preparato e pronto a fare bene qui" ha esordito Jannik, "Sono contento di avere un trofeo quest'anno. Non penso a eguagliare i 10 titoli di Djokovic, è un campione, gioca un campionato diverso. Adesso mi divertirò, ma c'è ancora tanto lavoro da fare, vediamo cosa posso ottenere in futuro". Il ragazzo classe 2001 ha poi rivelato chi è il suo modello e, soprattutto il perché: "Il mio modello è sempre stato Federer, non solo per la sua classe ma per il modo di porgersi: l'importante è circondarsi delle persone migliori e affrontare tutto col sorriso".

Vince gli AO, ma resta numero 4 Atp ecco perché

Nonostante il successo sul cemento di Melbourne, Jannik Sinner non ha scalato posizioni nella classifica ATP. Però ha notevolmente accorciato sui primi tre, considerato che ha guadagnato oltre 3000 punti su Djokoivc ed è a poco più di 400 punti di distanza da Daniil Medvedev, dunque saranno importanti anche i prossimi impegni per l'altoatesino se vorrà continuare a scalare la classifica dei migliori al mondo. La top five, al momento, è la seguente: Novak Djokovic 9855 punti, Carlos Alcaraz 9255 punti, Daniil Medvedev 8765 punti, Jannik Sinner 8310 punti, Andrey Rublev 5050 punti. Dunque netto divario tra Sinner e il suo primo inseguitore, il russo Rublev, mentre si riducono notevolmente i distacchi dai primi tre: -455 da Medvedev, -855 punti da Alcaraz e la vetta di Nole è a -1545 punti.