Finale doppio misto Us Open 2024, Vavassori-Errani per il titolo: orario e dove vedere il match in tv

New York, 5 settembre 2024 - Hanno già scritto la storia del tennis italiano, arrivando ad un traguardo mai raggiunto finora da due azzurri. Nessuna coppia di doppio misto del nostra paese, prima di quella formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, era infatti riuscita a conquistare il traguardo di una finale Slam. Loro ce l'hanno fatta, sconfiggendo per 6-3, 7-5 gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic nella semifinale degli Us Open. Ma il tandem composto dalla bolognese (fresca di medaglia d'oro olimpica nel doppio femminile assieme a Jasmine Paolini) e dal torinese non vuole accontentarsi e punta al titolo in palio nel torneo che si disputa sui campi in cemento di Flushing Meadows. Di fronte, nell'atto conclusivo della manifestazione di New York, ecco gli americani Taylor Townsend e Donald Young.

In tabellone grazie a una wild card, la coppia a stelle e strisce ha avuto la meglio nel corso della competizione dei tandem Andrés Molteni-Asia Muhammad, Hugo Nys-Nadezda Kicenok, Harri Heliovaara-Anna Danilina e Rohan Bopanna-Aldila Sutjiadi, perdendo un solo set. Esattamente come i nostri portacolori, che hanno mandato al tappeto - prima di Grant-Kovacevic - i tandem Robert Galloway-Shelby Rogers, Mackenzie McDonald-Maria Mateas e Hsieh Su-wei-Jan Zielinski.

Orario e dove vedere la finalissima

L'atto conclusivo del doppio misto degli Us Open fra Andrea Vavassori-Sara Errani e Taylor Townsend-Donald Young va in scena oggi, giovedì 5 settembre, alle 21 sull'Arthur Ashe Stadium. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport su Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

FRANCESCO BOCCHINI