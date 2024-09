Sinner, chi sono i nuovi fisioterapista e preparatore. Hanno lavorato con Djokovic

Bologna, 16 settembre 2024 – Parte la nuova era di Jannik Sinner con nuovo fisioterapista e preparatore atletico. Il numero uno al mondo ha scelto due figure che sono altrettanti numeri uno al mondo nelle rispettive discipline: si tratta di Ulises Badio e Marco Panichi, che prendono il posto di Naldi e Ferrara da cui Jannik ha deciso di separarsi dopo la nota vicenda Clostebol. Entrambi hanno lavorato, con successo, con Nole Djokovic.

Hanno lavorato con Djokovic

Con un post su Instagram, Jannik Sinner ha ufficializzato i suoi nuovi membri dello staff. Al posto di Naldi e Ferrara subentrano dunque Marco Panichi e Ulises Badio, che saranno il nuovo preparatore atletico e il nuovo fisioterapista del tennista altoatesino numero uno al mondo. Jannik ha scelto due figure di riferimento e che hanno in passato lavorato con l’ex numero uno Novak Djokovic. Scelta dunque di alta qualità per Sinner che non vuole trascurare nulla e sceglie di lavorare con i migliori preparatori al mondo. Marco Panichi, classe 1964, è laureato in Sport Coaching e Psicologia dello Sport alla NSU University della Florida ed è allenatore professionista e massoterapista. Sarà lui ad occuparsi della preparazione atletica di Sinner dopo aver lavorato con grandi campioni del tennis. Lunga e redditizia l’avventura assieme a Novak Djokovic, ma Panichi ha collaborato con tennisti di prima fascia come Simone Bolelli, Fabio Fognini, Ivo Karlovic e Daniela Hantuchova. La notizia di Panichi era nell’aria già da giorni, mentre sul fisioterapista c’è stata una novità. Sarà l’argentino Ulises Badio, classe 1973, a occuparsi dei muscoli di Jannik, da sempre sotto stress per un tennis dispendioso e un calendario molto fitto. Anche lui è un ex di Djokovic con cui ha collaborato dal 2017. Di fatto Jannik si è affidato al vecchio staff con cui Nole ha dominato il tennis. Badio ha sempre avuto con il serbo un approccio olistico che curasse mente e corpo, con una alimentazione specifica basata sull’idratazione, mentre a livello muscolare lo scopo è sempre stato quello di garantire uno stato di rilassamento utile a evitare infortuni. Con Badio, Jannik potrebbe affidarsi anche a discipline orientali come lo yoga per curare anche lo spirito oltre che il corpo. I due inizieranno fino dall’autunno a lavorare con Sinner. Saranno mesi tosti e duri per il numero uno al mondo che inizierà da Pechino, dove difende il titolo, poi ci saranno anche gli appuntamenti di Shanghai e forse Vienna, in mezzo in teoria anche una esibizione in Arabia, poi finale di stagione con i tornei di Parigi Bercy e le Atp Finals. Infine, grande appuntamento con la Coppa Davis che avrà a novembre le Final Eight di Malaga dove l’Italia difenderà il titolo conquistato un anno fa.