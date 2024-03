Indian Wells, quanto guadagnerebbe Sinner se vincesse il torneo?

Indian Wells, uno dei tornei più prestigiosi nel circuito tennistico, offre non solo la possibilità di conquistare punti cruciali per la classifica ATP, ma anche ingenti somme di denaro. Quest'anno, la competizione si distingue per una significativa riduzione del premio finale, che tuttavia è stata compensata da un aumento dei premi nelle fasi iniziali. Ma quanto potrebbe guadagnare Jannik Sinner, in caso di trionfo?

La struttura dei premi

Il montepremi complessivo di Indian Wells ammonta a circa 8 milioni di euro, con il premio finale che supera di poco il milione. Tuttavia, le cifre non sono distribuite in modo uniforme lungo tutto il torneo. Gli atleti che superano il primo turno guadagnano circa €27.700, mentre chi arriva al secondo turno porta a casa circa €38.700. La posta in gioco aumenta progressivamente con il passare dei turni: per il terzo turno sono in palio 54.500 euro.

Quanto ha già guadagnato Sinner in questo torneo

Jannik Sinner, avendo già raggiunto la semifinale, ha già messo le mani su 299.700 euro, che si porterebbe a casa se perdesse la partita. In caso di vittoria e quindi accesso alla finale, il suo montepremi salirebbe a ben €539.500. Infine, se l'altoatesino riuscisse a festeggiare la vittoria finale del torneo, allora guadagnerebbe la somma considerevole di €1.014.601.

Una decisione strategica: la redistribuzione dei premi

Una scelta importante è stata presa quest'anno dai gestori del torneo, che hanno deciso di ridurre il premio per la vittoria finale al fine di aumentare le somme destinate alle fasi iniziali. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di incentivare la partecipazione dei tennisti, specialmente quelli meno noti, incoraggiandoli a iscriversi e a competere per ottenere riconoscimenti anche nelle prime fasi del torneo.

Un doppio obiettivo per Sinner

Jannik Sinner si trova dunque di fronte a un doppio obiettivo: non solo la gloria sportiva, ma anche l'opportunità di guadagnare consistenti somme di denaro. La sua performance a Indian Wells potrebbe portare benefici non solo a lui personalmente, ma potrebbe anche influenzare il panorama tennistico nel suo complesso, dimostrando l'importanza di una strategia efficace nella redistribuzione dei premi nei tornei di alto livello.