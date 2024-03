Sinner-Alcaraz: l’orario della semifinale di Indian Wells e dove vederla in tv

Indian Wells (Stati Uniti), 16 marzo 2024 – Appuntamento con la storia per Jannik Sinner. Dopo aver ottenuto la terza posizione nel ranking Atp (mai nessuno azzurro così in alto) sopravanzando il russo Daniil Medvedev, il classe 2001 ha la prima occasione di scavalcare Carlos Alcaraz, issandosi al secondo posto dietro solo a Novak Djokovic. Nella semifinale dell'Indian Wells Masters, va in scena lo scontro diretto fra l'altoatesino e lo spagnolo, campione in carica del torneo californiano dopo aver sconfitto nell'edizione 2023 in finale Medvedev e nell'atto precedente proprio Sinner. Dovesse avere la meglio il nativo di San Candido, allora il sorpasso in graduatoria diventerebbe realtà già a partire da lunedì.

Il percorso dei due nel torneo

Nel corso della manifestazione a stelle e strisce, Sinner non ha concesso neppure un set agli avversari affrontati lungo il tragitto. Il 22enne ha sconfitto nell'ordine l'australiano Thanasi Kokkinakis, il tedesco Jan-Lennard Struff, l'americano Ben Shelton e il ceco Jiri Lehecka. Anche per Alcaraz percorso praticamente perfetto, con il classe 2003 a perdere solamente un parziale contro Matteo Arnaldi al primo turno. Dopodiché il nativo di El Palmar ha mandato al tappeto in due set il canadese Felix Auger-Aliassime, l'ungherese Fabian Marozsan e il tedesco Alexander Zverev.

I precedenti

I due giovani rivali, grandi amici fuori dal campo, si sono scontrati in varie occasioni. Per la precisione sono otto i precedenti, con il bilancio in perfetta parità: quattro successi a testa. Sinner viene da due affermazioni consecutive, raccolte nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino (7-6, 6-1) e del Masters 1000 di Miami (6-7, 6-4, 6-2). L'ultima vittoria di Alcaraz risale alla semifinale della passata edizione di Indian Wells (7-6, 6-3). Già dai parziali si evince come nel primo set siano racchiusi tutti i rimpianti di Sinner, che ha mancato il colpo del ko, essendo poi costretto dall'avversario al tie-break. Un tie-break dal quale è uscito vittorioso l'iberico e dopo il quale è cominciata di fatto un'altra partita, con il numero 2 della classifica Atp a mostrare tutti i pezzi forti del repertorio, mentre l'italiano si è fidato troppo del suo dritto e in generale di una ricerca delle palle corte piuttosto infruttuosa. Sinner e Alcaraz si erano già affrontati in cinque occasioni prima di Indian Wells. Il primo match fra i due risale ai Challenger: ad Alicante, nel 2019, il padrone di casa ha festeggiato per 6-2 3-6 6-3. La penultima unica partita a livello di Masters 1000 che ha visto l'azzurro e lo spagnolo contrapposti è quella nel 2021 a Parigi-Bercy, dove nel secondo turno è stato l'iberico a trionfare per 7-6, 7-5. La prima affermazione di Sinner è arrivata nel 2022, sul campo centrale di Wimbledon. Il nostro portacolori ha dominato la sfida per lunghi tratti, costringendo Alcaraz ad alzare bandiera bianca per 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 e conquistando così il pass per i quarti di finale. Sempre due anni fa, il numero 3 del mondo ha mandato al tappeto l'iberico anche in occasione dell'Atp 250 di Umago, sconfiggendolo per 6-7, 6-1, 6-1. Infine, ecco il precedente nei quarti dello Us Open 2022, con Alcaraz che ha centrato la vittoria per 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3 e Sinner a non approfittare di un match point.

I precedenti di Sinner nel torneo

L'azzurro ha partecipato due volte al Masters 1000 di Indian Wells, conquistando il suo miglior risultato nella passata edizione, quando arrivò fino alla semifinale, dove venne eliminato da Alcaraz, vittorioso per 7-6, 6-3. Un duello, quello fra l'italiano e lo spagnolo, che potrebbe ripetersi anche in questa edizione, esattamente al solito punto della competizione. Nel 2022, invece, Sinner fu costretto a ritirarsi dal torneo negli ottavi di finale a causa di un attacco influenzale, che gli impedì di scendere in campo contro Nick Kyrgios.

Orario e dove vedere il match

Sinner-Alcaraz è in programma nella serata italiana. Trattandosi del secondo incontro di scena sullo "Stadium 1" dell'Indian Wells Tennis Garden dopo la finale del doppio femminile e prima dell'altra semifinale del singolare maschile fra Tommy Paul e Daniil Medvedev, comincerà attorno alle 21:30 (ora italiana). A trasmettere in diretta il match sarà Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire la partita fra l'italiano e lo spagnolo anche in streaming, attraverso Sky Go, Now oppure Tennis Tv.