Sinner-Alcaraz live, la semifinale a Indian Wells in diretta dalle 21.30

19:34

Djokovic conferma che non sarà al torneo di Miami

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva la conferma del diretto interessato: niente Masters 1000 di Miami per Novak Djokovic. Il numero uno del mondo, eliminato da Luca Nardi al terzo turno di Indian Wells dove faceva il suo rientro nel circuito dopo l'eliminazione per mano di Sinner agli Australian Open, annuncia via social che non ci sarà. "Ciao Miami, sfortunatamente non giocherò quest'anno l'Open - scrive Djokovic - In questa fase della mia carriera sto cercando di equilibrare i miei impegni privati e professionali. Mi dispiace di non incontrare alcuni dei tifosi migliori e più appassionati del mondo. Non vedo l'ora di competere in Miami in futuro!". A questo punto Djokovic dovrebbe concentrarsi sulla preparazione della stagione sulla terra, con possibile ritorno in campo al 1000 di Montecarlo, al via il 7 aprile.