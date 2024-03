Sinner-Alcaraz a Indian Wells: Jannik diventa numero 2 se...

Indian Wells, 15 marzo 2024 – Battere Carlos Alcaraz è quanto mai decisivo per la scalata di Jannik Sinner all'olimpo del tennis mondiale. La sfida tra il ventiduenne di Sesto e lo spagnolo che si consumerà al Masters 1000 di Indian Wells sarà la prima concreta possibilità per l'azzurro di diventare numero 2 del mondo, superando proprio l'atleta di El Palmar.

Jannik Sinner in azione a Indian Wells

Sinner ha già virtualmente sopravanzato Alcaraz di 105 punti ma per concretizzare l'avvicendamento alla seconda piazza del ranking alle spalle di Novak Djokovic servirà ora un successo nello scontro diretto, con il vincitore dell'ultimo Australian Open che potrebbe essere il vice-re del tennis mondiale già dal prossimo lunedì.

Se Alcaraz non avesse sconfitto Zverev, il sorpasso sarebbe stato anche più semplice ma visto che nemmeno le api hanno potuto fermare lo spagnolo, ecco che sarà proprio il campo a decretare chi sarà il numero 2 al mondo al termine del torneo americano.

Alcaraz è il campione in carica a Indian Wells e perdere significherebbe non riuscire a difendere i punti del successo del 2023: attualmente la classifica vede Sinner a 8.310 e lo spagnolo a 8.205 proprio grazie alla qualificazione alla semifinale in cui incrocerà l'azzurro. Se il ventiduenne italiano dovesse vincere e andare in finale andrebbe a quota 8.560 punti (allungando così la striscia di vittorie a 20 match consecutivi compresa anche la Coppa Davis) che diventerebbero 8.910 punti se addirittura vincesse il torneo, mentre il suo avversario salirebbe a 8.455 punti accedendo all'ultimo atto e 8.805 punti se vincesse Indian Wells.

La semifinale tra Sinner e Alcaraz si giocherà sabato 16 marzo, a un orario ancora da definire: chi vincerà sarà il primo inseguitore di Djokovic.