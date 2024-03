Tennis, interruzioni e invasioni a sorpresa: dalle api all'iguana, i casi più curiosi

Dalle api all'iguana gigante, passando per un gatto sfuggente e un film a luci rosse. L'interruzione del match tra Alcaraz e Zverez, che ha visto tra l'altro lo spagnolo vincere diventando così il prossimo avversaio di Sinner. Lo sciame che ha punto il tennista spagnolo e ha costretto il giudice di sedia a fermare il match dopo solo due game è l'ultimo di una serie di singolare e a volte bizzarrre interruzioni che negli ultimi anni hanno segnato match del circuito ATP a diversi livelli. Rimanendo in tema insetti ad esempio, Rafa Nadal alcuni anni fa è stato costretto a fermare un turno di servizio per una gigantesca farfalla che infastidiva il suo avversario: prima si è tentato di salvarla allontanandola dal campo ma alla fine a risolvere la situazione ci ha pensato un raccattapalle che l'ha letteralmente eliminata, schiacciandola, tra i sorrisi imbarazzati dei presenti. Nel 2023 ci ha pensato la musica a fermare la semi finale del Canadian Open tra Jessica Pegula e Iga Swiatek con la hit Cotton Eye Joe di Rednex è partita a tutto volume dagli altoparlanti del campo, fermando l'incontro durante uno degli scambi decisivi. Oppure il gatto malandrino che ha interrotto uno degli incontri di doppio agli Internazionali di Roma, con l'animale che ha invaso il campo fuggendo sotto rete a tutta velocità. E la lista fidatevi è ancora lunga. Nel 2020 ad esempio il nostro Sinner stava affrontando Gombos all'ATP di Marsiglia quando la sirena di un allarme proveniente dall'esterno ha iniziato a suonare costringendo il giudice di sedia ad interrompere il match: lo stop è durato alcuni minuti e così i giocatori per non raffreddarsi hanno palleggiato con alcuni raccattapalle. Sempre sul centrale di Roma, uno dei tubi per innaffiare il campo si è azionato in modo anomalo, scavando un vero e proprio solco nella terra rossa e costringendo all'intervento immediato con tanto di cariola piena di terra per riempire il buco scavato dall'acqua. Ernest Gulbis, ritiratosi proprio quest'anno, ha dovuto fare i conti con un blackout, con le luci del campo in cui stava giocando che si sono spente. Nel 2017 fu addirittura un iguana gigante a fermare Tommy Hass e Jiri Vesely durante il primo turno dell'ATP di Miami: il tedesco, divertito, scattò anche un selfie con l'animale. Nello stesso poi un'altra epica interruzione: all'ATP Challenger di Sarasota in Florida si stava giocando l'incontro tra Frances Tiafoe e Mitchell Krueger quando un gemito di donna ha fatto sussultare tutti: le urla inconsuete hanno costretto allo stop dell'incontro, tra risate e incredulità. I rumori "molesti" provenivano dall'esterno del campo, probabilmente dalla tv accesa in una casa adiacente, dove qualcuno stava guardando un film per adulti. Forse i giocatori in campo non stavano dando lo spettacolo desiderato e allora...