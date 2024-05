Jannik Sinner salta gli internazionali d’Italia: “Non è facile, ma passerò comunque a Roma”

Roma, 4 maggio 2024 – “Non è facile scrivere questo messaggio, ma dopo aver parlato di nuovo con medici e specialisti dei miei problemi all’anca, devo annunciare che purtroppo non giocherò a Roma”. Dalla pagina Instagram di Jannik Sinner un fulmine a ciel sereno: l’altoatesino non calcherà la terra rossa del Foro. La causa? I problemi fisici che già ne avevano fermato la corsa al master 1000 di Madrid.

Il n.2 al mondo, infatti, dovrà osservare un periodo di riposo: “Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti non vedevo l’ora di tornare a giocare a casa davanti al mio pubblico”. Gli ultimi accertamenti – compresa una risonanza magnetica - hanno dato esiti negativi, e il problema all`anca secondo i medici richiede almeno 15 giorni di riposo. Così, dopo Carlitos Alcaraz (“Sento ancora dolore al braccio dopo Madrid” ha detto il numero 3 al mondo), Roma perde un altro pezzo di prestigio.

E l’Atp del Foro Italico doveva essere uno dei terreni di caccia principali del 22enne di Sesto Pusteria. Tanti, ma in realtà pochi, i punti che deve difendere sul rosso l’azzurro: e l’appuntamento con il numero 1 al mondo doveva essere sempre più vicino, con la possibilità di accorciare su Djokovic già dalla corsa nella Capitale. Appuntamento rimandato quindi al Roland Garros, dove il serbo difende i duemila punti conquistati nel 2023.

La scelta ovviamente è conservativa: troppo rischioso giocare al Foro Italico, rischierebbe di compromettere il resto della stagione, lo Slam parigino, e poi anche le Olimpiadi, un tiene moltissimo.

Sotto i pini del Foro comunque si vedranno i ricci rossi di Jannik: “Verrò comunque a Roma per qualche giorno. Grazie per i messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto al Roland Garros. A presto, forza”.

Binaghi: “Sarà lui a dirvi come sta, torneo comunque da record”

"Sinner l'ho sentito, certamente, dispiace ma sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie. È giusto rispettare fino in fondo Jannik che domani sarà a Roma e parlerà. Aspettiamo 24 ore. È giusto che sia lui a dirvi cosa è successo e come si sente”.

Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, commenta all'ANSA l'assenza del tennista azzurro dal master mille di Roma. "Comunque gli Internazionali saranno da record e questo è dovuto a un momento pazzesco che stiamo vivendo - ha aggiunto -. La passione per il tennis non cambia anche se Jannik disgraziatamente questo torneo non può farlo. Il trend e i numeri sono incredibili. Abbiamo tanti italiani in gara, faremo il tifo per gli altri”.