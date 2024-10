Masters 1000 Parigi Bercy, Musetti e Berrettini subito eliminati

Parigi, 29 ottobre 2029 – Inizia male per gli italiani il torneo di Parigi Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione. Lorenzo Musetti (numero 16 Atp) ha salutato anzitempo il torneo, battuto in due set dal tedesco Jan Lennard Struff, col punteggio di 6-4, 6-2.

Non è andata meglio a Matteo Berrettini: il 28enne romano ha ceduto in due set all'australiano Alexei Popyrin (n. 24), mancando cinque palle-break nel primo set, perso 7-5, e non sfruttando un break di vantaggio nel secondo, dove ha ceduto al tie break.

Martedì mattina è anche arrivato l’annuncio del forfait di Jannik Sinner: il tennista azzurro numero 1 del mondo è stato costretto a rinunciare a causa di virus intestinale. Sinner avrebbe dovuto esordire mercoledì: “Non mi sono sentito benissimo nei giorni scorsi, ma pensavo fosse solo un po’ di stanchezza, poi sono andato domenica dal dottore il quale mi ha detto che si tratta di un virus, niente di grave. Non c'è nessuna preoccupazione per le Atp Finals e tantomeno per la Coppa Davis”, le parole di Sinner, che ha aggiunto: “Non mi sentivo abbastanza forte per giocare in questo momento, sono anche disidratato quindi abbiamo preso questa decisione. Ora starò a riposo fino a giovedì poi vediamo come sto, ma eventualmente riprendiamo la preparazione non venerdì ma sabato e domenica. C'è tanto tempo a disposizione”.