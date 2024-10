Masters 1000 di Shangai, Sinner-Shelton: orario e dove vedere l'incontro

Shangai, 8 ottobre 2024 - Un anno dopo, Jannik Sinner e Ben Shelton tornano ad affrontarsi negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shangai. Dodici mesi fa fu lo statunitense a conquistare il successo, ma stavolta l'azzurro intende prendersi la rivincita, così da guadagnarsi per la prima volta il pass per i quarti di finale del torneo asiatico. L'altoatesino viene dall'affermazione ai danni dell'argentino Tomás Martín Etcheverry, battuto in rimonta per 6-7, 6-4, 6-2. L'americano, numero 14 del ranking mondiale, è invece reduce dall'eliminazione inflitta allo spagnolo Roberto Carballes Baena, mandato al tappeto in due set (6-3, 6-4). Chi vincerà il match incontrerà al turno successivo uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev.

I precedenti fra Sinner e Shelton

I due contendenti si sono sfidati finora quattro volte, di cui una proprio al Masters 1000 di Shangai, edizione 2023. Quella partita coincide con l'unica affermazione di Shelton, che festeggiò il passaggio ai quarti con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6. Da quel match, Sinner non ha mai più perso negli scontri diretti, senza concedere neppure un set all'avversario. Il nostro portacolori si è imposto a Vienna nei sedicesimi di finale (7-6, 7-5), negli ottavi di Indian Wells (7-6, 6-1) e infine a Wimbleond, nella partita valevole per gli ottavi di finale (6-2, 6-4, 7-6).

I precedenti di Sinner nel torneo

Sinner ha partecipato alla manifestazione unicamente l'anno passato, venendo sconfitto agli ottavi di finale dallo statunitense Ben Shelton, vittorioso con il risultato di 6-3, 3-6, 6-7.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner-Shelton si disputerà sullo Stadium Court del Qizhong Forest Sports City Center di Shangai nella mattinata italiana di mercoledì 9 ottobre, con inizio previsto alle 6:3. Il match fra il numero uno del mondo e l'argentino sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in streaming per gli abbonati Sky sulla piattaforma SkyGo e Now Tv.

Leggi anche: Camila Giorgi in tv a Verissimo: “Dopo il ritiro non sono mai scappata per i guai col fisco”