Sinner-Shelton: chi è l’americano che nel 2023 eliminò Jannik a Shanghai

Shanghai, 8 ottobre 2024 – Il sogno da quarterback, l’imprevedibilità, meglio: il tennis eclettico di Ben Shelton. Dalla scorsa stagione l’americanino per i tornei del ‘tour’ è una delle mine vaganti più pericolose. Nel 2023, esattamente un anno fa, si è preso il lusso di battere Jannik Sinner, proprio a Shanghai, proprio agli ottavi di finale, il miglior ‘scalpo’ fra i top player del ragazzino di Altanta.

Avversario insidioso dal servizio killer e dai colpi potenti quello che si trova ad affrontare Jannik domani (alle 6,30 italiane in diretta Sky). Un ragazzo che fa del servizio esplosivo una delle sue armi principali. Il merito è in parte anche del suo passato nel football americano, che regala agli atleti forza nelle game e quella velocità di braccio...una manna dal cielo per chi impugna una racchetta.

Quindi Sinner scenderà in campo con qualche timore? Se si è fatto sorprendere una volta da Ben poi in realtà non è più accaduto. Nella sua scalata al numero 1 l’altoatesino ha incontrato il 21enne di Atlanta altre tre volte, vincendo prima a Vienna (2023) e poi a Indian Wells e Wimbledon (2024).

Shelton si è fatto conoscere con la sua favolosa cavalcata agli Us Open 2023. L’astro nascente del tennis a stelle e strisce, proprio nel torneo di casa riuscì a battere con partite favolose, avversari ben più quotati di lui per poi arrendersi in semifinale contro Novak Djokovic. Ma prima il 21enne si è liberato in sequenza di Dominic Thiem, Karatsev, Tommy Paul, e Tiafoe. Quest’ultimo si è poi preso la rivincita quest’anno, al terzo turno dello Slam di casa (per entrambi).

Sinner-Shelton a Shanghai: orario e dove vederla

La partita fra il numero uno del mondo e Ben Shelton andrà in onda alle 6,30 italiane come primo match sui campi cinesi. Appuntamento in tv sui canali di Sky Sport.