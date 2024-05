Nadal non molla mai, batte Bergs in rimonta e vola al secondo turno degli Internazionali di Roma: sfiderà Hurkacz

Roma, 9 maggio 2024 – Rafa Nadal vola al secondo turno degli Internazionali di Roma, in quella che sarà la sua ultima avventura sulla terra rossa del Foro Italico. Il tennista spagnolo ha infatti battuto in rimonta il belga Zizou Bergs, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 . Il mancino di Manacor ha trovato nel ventiquattrenne un avversario ostico, che con personalità ha lottato nel primo set rispondendo colpo su colpo, con break nei momenti decisivi per rispondere alla classe del trentasettenne spagnolo ed ex numero uno del mondo.

Nel primo parziale la svolta è stata nel nono game, proprio quando Bergs è riuscito a strappare la battuta a Nadal, con il belga che è andato a servire per il set senza sbagliare. Hanno pesato in questo senso i 16 errori gratuiti del campione iberico. La partita poi si è fermata per diverso tempo a causa di un malore accusato da uno spettatore e alla ripresa Nadal ha subito cercato di ribaltare le sorti del match, con un break al secondo game e una serie di salvataggi che l'hanno portato a difendere il vantaggio acquisito fino al 6-3 che chiude il set, dopo quasi due ore di gioco.

Con tutto di nuovo in parità, il maiorchino parte forte anche nel terzo set, riuscendo a strappare la battuta sul 1-1 per poi annullare 3 palle break consecutive sul 3-2 e 0-40, conquistando il sesto game. A quel punto Bergs ha provato a rimanere aggrappato all'incontro, arrivando fino al 4-5 ma con il maiorchino al servizio per decidere l'incontro, per il belga non c'è stata più alcuna possibilità di recuperare. Il vincitore di 22 slam e più volte campione qui agli Internazionali di Roma prosegue così il suo cammino al Foro Italico: il prossimo avversario è il polacco Hubert Hurkacz.