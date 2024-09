Us Open, Naomi Osaka conquista tutti con il look da manga. Fiocchi e balze in stile Sailor Moon

New York, 29 agosto 2024 – Non sarà un caso se la sua foto profilo su Instagram sia l'eroina del cartone animato giapponese Sailor Moon. E proprio a lei sembra essersi ispirata la tennista Naomi Osaka che, per il suo match d'esordio agli US Open 2024, ha scelto un look tutto fiocchi e balze in perfetto stile manga.

L'atleta si è infatti presentata in campo con un completino verde lime con fiocco bianco, coordinato con un tutù di tulle verde e bianco rimovibile e con una giacca a vento bianca con un fiocco verde sul retro. A completare il tutto due piccoli fiocchetti verdi che sbucavano all'altezza dei talloni dalle scarpe da ginnastica bianche. Persino le cuffie per ascoltare musica e concentrarsi erano coordinate (con altrettanti fiocchetti verdi). Quasi un abito di scena, disegnato per l'occasione dalla designer Yoon Ahn (co-fondatrice del marchio Ambush) in collaborazione con Nike. Un outfit davvero originale (ne è stata fatta una versione in black e white per le partite serali) che è stato molto apprezzato sui social.

Il look di Naomi Osaka per la gara d'esordio agli Us Open 2024 (Ansa e Instagram)

Per la cronaca, Osaka ha sconfitto la top ten Jelena Ostapenko in due set a zero (6-3 6-2). Per la giapponese si tratta del primo successo contro una giocatrice di vertice negli ultimi 4 anni, l’ultima volta era accaduto a Brisbane nel gennaio del 2020 (prima del Covid) quando aveva battuto l'olandese Kiki Bertens (allora numero 9 del mondo) nei quarti del torneo australiano.