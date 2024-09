Us Open 2024, Sinner sfida Medvedev ai quarti: orario e dove vedere il match

New York, 4 settembre 2024 - La rivalità fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si appresta a vivere un altro, emozionate, capitolo. I due infatti si sfideranno nei quarti di finale degli Us Open: una sfida che, per tanti addetti ai lavori, rappresenta una finale anticipata, vista la differenza fra l'italiano e il russo, e il resto dei tennisti rimarsi in corsa per il titolo. Ma, in palio nel duello fra il numero uno del mondo e il quinto giocatore del ranking Atp non c'è lo scettro di campione, bensì il pass per la semifinale, traguardo comunque mai raggiunto in carriera dall'azzurro sui campi in cemento di Flushing Meadows.

Il percorso dei due a New York

Sinner arriva al confronto con Medvedev dopo aver mandato al tappeto tre statunitensi, ma non solo. Al primo turno, il classe 2001 ha avuto la meglio di Mackenzie McDonald con il risultato di 3-1 (2-6, 6-2, 6-1, 6-2). Poi è stata la volta di Alex Michelsen alzare bandiera bianca per 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) e successivamente dell'australiano Christopher O'Connell, ko 3-0 (6-1, 6-4, 6-2). L'ultimo avversario ad arrendersi è stato Tommy Paul, anch'egli per 3-0 (7-6, 7-6, 6-1). Per quanto concerne Medvedev, esattamente come Sinner ha concesso solamente un set agli avversari incontrati finora a New York. Il nativo di Mosca ha avuto ragione nell'ordine di Dusan Lajovic, Fabian Marozsan, Flavio Cobolli e infine di Nuno Borges.

I precedenti fra i due

Quella in programma sui campi di Flushing Meadows sarà la 13esima sfida fra Sinner e Medvedev, con il bilancio che sorride al moscovita, avanti 7-5. Assolutamente particolare l'andamento di questa rivalità: il nostro portacolori si è aggiudicato cinque partite delle ultime sei, mentre l'avversario ha festeggiato, oltre che nell'ultimo match, negli altri sei, rivelandosi inizialmente una vera e propria bestia nera per l'azzurro. La prima volta che i due si sono affrontati risale al secondo turno di Marsiglia 2020, quando il classe 2001 si è dovuto arrendere nonostante un clamoroso primo set. Medvedev ha infatti centrato il successo con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-2. Niente da fare per Sinner neppure l'anno dopo, sempre a Marsiglia, con il rivale a imporsi nei quarti di finale per 6-2, 6-4. Nel 2021, l'italiano e il russo si sono incontrati in una seconda occasione: alle Atp Finals di Torino e per un soffio all'altoatesino non è riuscita l'impresa (anche un match point per Jannik), ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca per 0-6, 7-6, 7-6. All'Atp 500 di Vienna, Sinner e Medvedev si sono scontrati nei quarti di finale del 2022, quando il nativo di San Candido si è arreso per 6-4, 6-2. Le ultime sconfitte patite dall'azzurro, prima di quella allo scorso Wimbledon, risalgono al 2023 e sono state anche quelle più dolorose, in quanto arrivate in finale: per la precisione nell'atto conclusivo dell’Atp di Rotterdam (5-7, 6-2, 6-2) e in quello del Masters 1000 di Miami (7-5, 6-3). Nella finale di Pechino del 2023, ecco il primo squillo di Sinner, che ha steso l'avversario con un doppio 7-6. Sempre nel 2023, Medvedev è andato ko anche nell'atto conclusivo dell'Atp 500 di Vienna (successo di Jannik per 7-6, 4-6, 6-3) e soprattutto nella finale delle Atp Finals, vinta dall'italiano per 6-3, 6-7, 6-1. L'affermazione più bella del 22enne è però quella arrivata quest'anno nella finalissima dell'Australian Open, con Sinner capace di rimontare due set di svantaggio, festeggiando (con il risultato di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3) il primo Slam della carriera. Sorriso Jannik anche nella semifinale di Miami: successo di Sinner per 6-1, 6-2. L'ultimo confronto diretto in ordine cronologico è però andato a Medvedev, che ha eliminato Sinner ai quarti di finale di Wimbledon: 3-2 (6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3) per il russo.

I precedenti di Sinner agli Us Open

Il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open è datato 2022, quando ha raggiunto i quarti di finale, dove è stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. L'anno scorso e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si è interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il 23enne di San Candido non è riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner sarà protagonista nella notte fra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, nel secondo match a partire dall'1 (ora italiana) sull’Arthur Ashe Stadium. Il che significa che la partita del nostro portacolori comincerà non prima delle 2:30 (ora italiana). L'incontro con Medvedev verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sul canale Sky Sport Uno (201), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

