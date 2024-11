Quando gioca Sinner oggi, il match contro Fritz in tv (anche in chiaro)

Torino, 12 novembre 2024 - in campo per il bis. Secondo appuntamento alle Nitto Atp Finals 2024 per Jannik Sinner, atteso dal match con Taylor Fritz. Entrambi hanno esordito nel gruppo Ilie Nastase con una vittoria. L'azzurro ha sconfitto 6-3, 6-4 l'australiano Alex de Minaur, mentre l'americano ha mandato al tappeto il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4, 6-3. La sfida fra l'altoatesino e il tennista a stelle e strisce acquisisce quindi un'importanza particolare: se il numero uno del mondo dovesse imporsi e se de Minaur battesse Medvedev, allora Sinner sarebbe già certo del pass per la semifinale da primo del raggruppamento. La qualificazione (ma senza la sicurezza di essere il capo classifica) arriverebbe anche nel caso in cui il classe 2001 di San Candido riuscisse a prevalere su Fritz in due set e Medvedev avesse ragione di de Minaur in tre set.

I precedenti fra i due

Il bilancio dei precedenti sorride a Sinner, in vantaggio 2-1. Per due volte, Jannik e Taylor Fritz si sono affrontati a Indian Wells. La prima partita risale al 2021, quando a festeggiare il successo nei sedicesimi di finale è stato lo statunitense, vittorioso per 6-4, 6-3. La seconda invece è datata 2023, con l'azzurro a imporsi nei quarti di finale con il risultato di 6-4, 4-6, 6-4. L'ultima sfida fra i due è andata in scena invece nella finale dello scorso Us Open, che ha visto trionfare il nostro portacolori per 6-3, 6-4, 7-5.

Sinner alle Atp Finals

Nel 2023, Sinner ha partecipato per la prima volta in carriera alle Atp Finals. Nei primi quattro match, Jannik ha ottenuto altrettanti successi, sconfiggendo nell'ordine Tsitsipas, Djokovic, Rune e Medvedev. Un ruolino di marcia che gli ha permesso di raggiungere la finale, persa di fronte a Djokovic (6-3, 6-3 in favore del serbo).

Orario e dove vedere l'incontro

Il match fra Sinner e Fritz è in programma oggi, martedì 12 novembre, e comincerà alle 20:30. Sarà possibile seguire il match in chiaro su Rai Due. L'incontro sarà trasmesso anche da Sky sul canale Sky Sport Uno. La partita sarà disponibile pure in live streaming su Rai Play, Now e Sky Go, applicazioni queste ultime due dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

