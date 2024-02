Atp 500 di Rotterdam 2024, orario e dove vedere la finale Sinner-de Minaur

Rotterdam, 17 febbraio 2024 - Ottenuto l'obiettivo terzo posto nel ranking mondiale, arrivato grazie al successo ai danni dell'olandese Tallon Griekspoor nella semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam, adesso Jannik Sinner vuol completare l'opera e prendersi anche il titolo del torneo. Titolo che nell'edizione del 2023 gli è sfuggito di mano "per colpa" di Daniil Medvedev, che lo sconfisse nell'atto conclusivo. Stavolta dall'altra parte della rete ci sarà Alex de Minaur, reduce dall'affermazione per 6-4, 6-3 contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Nei turni precedenti l'australiano ha avuto la meglio nell'ordine dell'americano Sebastian Korda, del belga David Goffin e del russo Andrej Rublev, concedendo appena un set a quest'ultimo. L'azzurro invece ha mandato al tappeto, prima di Griekspoor, l'altro beniamino di casa Botic van de Zandschulp, il francese Gael Molfils e il canadese Milos Raonic. Dovesse battere de Minaur, Sinner diventerebbe il secondo italiano a conquistare il titolo a Rotterdam dopo Omar Camporese, che lo vinse nel 1991.

I precedenti fra Sinner e de Minaur

I due finalisti dell'edizione 2024 dell'Atp 500 di Rotterdam si sono sfidati in tutto sette volte. Il primo incontro risale al 2019, in occasione dell'atto conclusivo delle Next Gen ATP Finals: a festeggiare il successo fu il nativo di San Candido. Sinner ha esultato al termine di altre cinque partite. A cominciare da quella valida per i quarti di finale dell'Atp 250 di Sofia del 2020 e continuando con l'ottavo di finale dell'Australian Open del 2022, il sedicesimo di finale dell'Atp Masters 1000 di Madrid e la finalissima dell'Atp Masters 1000 di Toronto (questi ultimi due incontri sono andati in scena nel 2022). L'unica vittoria di de Minaur è arrivata nell'ottavo di finale dell'Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy del 2023, a causa del ritiro dell'italiano. Il match più recente si è disputato nell'atto conclusivo della Coppa Davis 2023, quando l'affermazione di Sinner ha significato trionfo per il team azzurro.

Le dichiarazioni di Jannik

"Alex è un giocatore speciale, ma per me è la seconda finale a Rotterdam. L'anno scorso ho perso in tre contro Daniil, spero che stavolta sarà differente", le parole di Sinner in vista della sfida con de Minaur. "Da fondo si muove e gioca molto bene, la sua è una palla pesante. Non vedo l'ora di scendere di nuovo in campo e provare a vincere questo titolo. Il terzo posto nel ranking? Sicuramente per me vuol dire tanto. E anche per l'Italia: la cosa più importante per me è anche dare la spinta al movimento, così che più persone possibili comincino a giocare. Vorrei essere un esempio per tutti i ragazzi".

Orario e dove vedere il match

La partita fra Sinner e de Minaur è in programma domenica 18 febbraio, con inizio previsto alle 15:30. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

