Sinner oggi contro De Minaur, la diretta della finale di Rotterdam

Rotterdam, 18 febbraio 2024 – Jannik Sinner ha già fatto la storia raggiungendo la finale al torneo Atp 500 di Rotterdam, che comunque vada gli varrà il terzo posto nella classifica mondiale. Ora i fan si aspettano che porti a termine l’impresa. La seconda a sole tre settimane dal trionfo agli Australian Open. L’avversario da battere per conquistare il 12° titolo, è l’australiano Alex De Minaur, 25 anni, appena entrato nella top 10 (è numero 9), tennista di livello e specialista delle superfici veloci, come quella di Rotterdam, ma sicuramente sfavorito nel match di oggi contro l’azzurro. L’appuntamento è alle 15.30 (qui sotto la diretta). In caso di vittoria Sinner sarà numero 3 al mondo già da lunedì (nessun italiano ci è mai riuscito nell’era Open). Male che vada dovrà aspettare il 26 febbraio dopo il già annunciato forfait di Medvedev al torneo di Doha. L’altoatesino arriva dalla vittoria in semifinale su Raonic, che si è ritirato dopo aver perso il primo set, mentre De Minaur è reduce dal netto successo su Dimitrov 6-4, 6-3.

Sinner-De Minaur in diretta dalle 15.30

Sinner in finale al torneo Atp 500 di Rotterdam (Ansa)

(Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now)