Sinner vince a Rotterdam e mette nel mirino Alcaraz

Rotterdam, 18 febbraio 2024 – Jannik Sinner non sbaglia e vince il torneo ATP 500 di Rotterdam con il punteggio 7-5, 6-4. Battuto un ostico Alex De Minaur che in Olanda gioca forse una delle sue migliori partite in carriera, che tuttavia non è sufficiente contro un azzurro in grande forma mentale. Pur non avendo giocato in modo perfetto, l’altoatesino non è mai parso in affanno, con le accelerazioni giuste nei momenti decisivi. Il primo set vede Sinner controllare l’avversario, scappare via, farsi recuperare fino al pareggio sprecando ben 4 set poi fino al 7-5 finale. L’italiano sembra voler provare a variare il suo gioco, una sensazione evidente in tutto il torneo, con l’azzurro che non è sembrato mai pronto a forzare sino al 100% del suo potenziale.

A differenza delle partite precedenti, il primo set della finale ha visto un Sinner più falloso al servizio, con la prima che ha aiutato meno l’altoatesino rispetto alla semifinale contro Griekspoor. Anche gli scambi lunghi hanno visto l’azzurro meno brillante, con diversi spunti però che hanno visto il ventiduenne mostrare tutta la sua classe: come ad esempio un passante strettissimo sul 4-2 oppure diverse discese a rete e alcuni serve&volley. Un primo set dunque più combattuto rispetto alle altre sfide di questo torneo di Rotterdam per l’italiano che ha trovato un De Minaur sicuramente più solido rispetto agli scontri precedenti, tutti vinti da Sinner (l’ultimo in Coppa Davis per 6-3, 6-0).

Dopo un’ora e quattro minuti di gioco dunque l’italiano conquista il primo set, decisiva la freddezza dell’italiano sul 5-5 e il break che ha portato alla vittoria della prima frazione. Il secondo set continua il motivo della prima partita, con ritmi alti e un De Minaur più che combattivo. Nelle prime battute Sinner deve difendere la battute, annullando due palle break e portandosi sul 2-2. A questo punto l’azzurro arriva al break recuperando da 15-40 e dopo una lunga battaglia ai vantaggi, sfruttando alcuni errori dell’australiano. Il match sale d’intensità e così il tennis di Sinner che inizia a giocare più da fondo per rispondere alle giocate dell’avversario che cerca spesso di allungare gli scambi. Che De Minaur non voglia rinunciare alla vittoria è evidente con il contro-break portato dall’australiano portando così il match sul 3-3. Sinner però si fa più aggressivo e mette a referto un altro break portandosi così a servire sul 4-3 con l’azzurro che tiene la battuta grazie ad alcune ottime accelerazioni e qualche sbavatura dell’australiano che poi riesce a sua volta a difendere il servizio portando il match sul 5-4 a favore di Sinner. A questo punto l’azzurro non sbaglia e chiude i conti, vincendo così anche il secondo set con il punteggio di 6-4 e conquistando l’incontro che gli vale il terzo posto nella classifica ATP già da domani mettendo nel mirino Carlos Alcaraz, secondo e distante 855 punti.

Per Sinner il 12° titolo in carriera, 4° titolo nei tornei ATP 500.