Rafa Nadal, tutti i numeri del ritorno di un campione

Brisbane, 4 gennaio 2023 – Ricomincio da 672. Difficile associare una posizione del genere a una leggenda come Rafa Nadal, eppure, dopo praticamente un anno di assenza, il Maiorchino era praticamente precipitato nei bassifondi della classifica Atp.

Classifica che ha cominciato a scalare praticamente come il monte Olimpo. Il mancino spagnolo è rientrato a Brisbane, centrando due vittorie in questa settimana contro Dominik Thiem e Kubler, giovinotto australiano, entrambi in due comodi set. Circa duecento i punti incamerati, l’equivalente di una salto da circa 200 (221) posizioni in classifica, fino alla piazza 451.

Ora la sfida si chiama Jordan Thompson. Il baffuto 29enne australiano potrebbe essere una sfida impegnativa per il maiorchino, che però, in caso di vittoria, oltre alla semifinale, incamererebbe cento punti buoni per la classifica.

Per Rafa si tratta della vittoria numero 1.068 in carriera, contro le 220 sconfitte. A Brisbane lo spagnolo cerca il titolo numero 93 di una carriera stellare.