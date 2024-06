Roland Garros: Carlos Alcaraz rimonta e batte 3-2 Zverev, lo spagnolo è campione

Parigi, 9 giugno 2024 – In un Philippe-Chatirer gremito Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si giocano il titolo del Roland Garros 2024. Da una parte lo spagnolo, che ha battuto in semifinale Jannik Sinner dopo quattro splendide ore di tennis, è alla ricerca del terzo titolo Slam (il primo al Roland Garros), mentre il tedesco è alla sua seconda finale in un Major dopo gli Us Open nel 2020 quando perse contro Dominic Thiem. Sascha si è spesso rivelato un avversario ostico per il numero tre del mondo, infatti lo score dei precedenti dice 5-4 per il tedesco, ma lo spagnolo è avanti sulla terra battuta per 2-1. L'ultimo match tra i due, quarti di finale di Indian Wells, è diventato iconico non tanto per il livello di tennis, quanto più per l'invasione di api che portò all'interruzione della partita poi vinta da Alcaraz 6-3, 6-4. Di seguito la cronaca set per set della finalissima.

Carlos Alcaraz, numero 3 ranking Atp

Primo set

Il primo a servire è Sascha Zverev che però commette due doppi falli, cambia la racchetta e prova a riordinare le idee, ma Alcaraz è chirurgico ed è subito break. Il tedesco si è levato la tensione di dosso, il rovescio di Carlitos non è preciso ed ecco il controbreak. Terzo e quarto game identici: entrambi tengono il servizio a 15, dunque 2-2. Altro break di Carlos Alcaraz che sfrutta alla perfezione gli errori del tedesco e strappa la battuta con l'avversario a 0. Allunga lo spagnolo che attacca molto bene e copre tutto il campo: 4-2. Si sale subito di tono nel settimo game, con il numero 3 del mondo che sale 0-30, ma d'orgoglio il nativo di Amburgo tira fino ai vantaggi e poi con un ace da destra chiude per il 4-3. Il classe 2003 è perfetto al servizio e sfrutta le incertezze del dritto del tedesco per il 5-3. Terzo break Alcaraz e primo set a casa per 6-3, dopo oltre 40 minuti.

Secondo set

Il primo game del secondo set si gioca per 11 minuti e Alcaraz tiene il turno di battuta difendendo tre palle break. Le palle di Carlos girano molto e rendono complicato il dritto di Zverev che da 40-15 si fa rimontare fino al pari, ma con due prime ottime evita il break e fa 1-1. Terzo game con lo spagnolo che sale a 40 con un bel vincente lungolinea e poi il tedesco non risponde ed è 2-1. Sascha tiene a zero con due buone giocate, tra cui una chiusura a rete, per il 2-2. Sbaglia uno smash e poi di rovescio Alcaraz che regala punti a Zverev, il tedesco ringrazia e va di break per il 3-2. Grande tennis nel sesto con Zverev che conferma il break, ma il punto più bello è quello arrivato dopo la demi-volèe di Alcaraz, ma con una gran falcata il tedesco passa di rovescio lungolinea. Settimo game lunghissimo e bellissimo con Zverev che piazza un altro break sfruttando i suoi colpi e prendendo coraggio anche con il dritto che fino a ora non aveva funzionato granché, è 5-2. Lascia andare il set Alcaraz che non risponde praticamente mai e Zverev vince il secondo set 6-2.

Terzo set

SI parte nel terzo parziale con i due sfidanti che tengono i rispettivi turni di battuta nei primi quattro game, anche se Alcaraz in questo momento pare meno dinamico rispetto al tedesco. Alcaraz ha tolto un po' di velocità al servizio, nonostante le percentuali di prime restino alte e così il nativo di El Palmar tiene anche nel quinto game per il 3-2 nonostante una buona difesa del numero 4 del mondo. Sale di tono Carlitos che con la risposta aggressiva di rovescio ottiene il break e ora vuole rimettere la partita sui suoi binari, sui suoi ritmi, sul suo tennis. Lo spagnolo sale sul 30-0, poi Sascha risale fino a guadagnarsi una palla del controbreak, ma con un errore si va ai vantaggi. Si salva Alcaraz che annulla tre palle del controbreak e grazie a un clamoroso errore di rovescio sul recupero di una smorzata così così si porta sul 5-2. Con il terzo ace del set Zverev fa 5-3, le percentuali di prime del tedesco salgono in questo momento. Alcaraz alla battuta per chiudere il terzo parziale. Lo spagnolo serve lontano dalle linee e il rovescio del tedesco è vincente per lo 0-30. Il 2003 ritorna a pari, ma sbaglia banalmente di rovescio e concede una palla break sfruttata con un ottimo passante in diagonale per il 5-4. Tiene il servizio a zero Zverev e siamo 5-5. Carlos Alcaraz sta commettendo tanti errori non forzati e negli ultimi 15 punti ben 12 sono stati del tedesco. Altro rovescio sbagliato dell'iberico e 6-5 Zverev con un altro break. Poco lucido Alcaraz che dal 15-30 sul 5-2 ha vinto solo 3 dei punti in palio, mentre Sascha sta martellando e sfruttando ogni errore. Di personalità Alcaraz per il 30 pari, poi ace del tedesco, ma con una serie di cambi di ritmo Alcaraz porta all'errore l'avversario. Buono il dritto di Zverev che vince il terzo set 7-5, rimontando dal 2-5, dopo un'ora e due minuti.

Quarto set

Tiene il servizio in apertura di 4° set lo spagnolo, che poi breakka chiudendo il secondo game con un passante straordinario. Rigido sulle gambe il tedesco che accusa il break subito, rabbioso Alcaraz che non concede nemmeno un 15 e va sul 3-0. E' in the zone Carlos Alcaraz: gli riesce tutto e lo fa sembrare pure semplice, tra palle corte e passanti costruisce un altro break per il 4-0. Rovescio lungolinea vincente di Zverev che fa perdere uno dei due break ad Alcaraz per il 4-1. Fisioterapista con lo spagnolo che accusa un problema all'adduttore e chiede timeout medico. Impressionante difesa del numero 2 che riesce a conquistare la palla break per il 5-1, ma il dritto scappa e si va sul pari 40. Chiude il parziale soffrendo più del previsto dopo il 4-0 l’iberico, che con il terzo ace strappa ai vantaggi il settimo game (6-1). Porta al quinto la finale del Roland Garros, che non ci giungeva dal 2021, quando Djokovic rimontò Tsitsipas.

Quinto set

Prima di cominciare altro trattamento alla coscia per Alcaraz che non sembra al meglio, i due vanno avanti da oltre tre ore e mezza. Il quinto, e decisivo, set comincia con Zverev al servizio. Lo spagnolo fa 15 solo a causa di un doppio fallo e il tedesco tiene il servizio per l'1-0. Prima molto violenta e ben angolata per Alcaraz che chiude il secondo gioco e pareggia i conti. Due erroracci di Sascha sui primi due punti del terzo game: prima non chiude dopo una buona discesa a rete, poi sbaglia una facile volée. Anche doppio fallo ed errore di rovescio per il classe '97, game al servizio disastroso e break Alcaraz 2-1. Brutto errore su un dritto a colpo sicuro di Alcaraz, con Zverev che si porta sul 40-0. Clamoroso: il giudice di linea chiama doppio fallo, ma per Liechtestein è buona. Alcaraz fa 40 pari con un dritto esattamente all'incrocio delle linee. Bellissimo rovescio lungolinea del numero 3, un colpo usato pochissimo quest'oggi, e poi nel momento più importante salva il game da campione per il 3-1. In questo continuo susseguirsi di emozioni, sembra un po' stanco Zverev che corre a destra e sinistra e si ritrova a sbagliare due volée, prima di rovescio e poi di dritto. Il tedesco poi viene chiamato in avanti dallo spagnolo che poi lo infila sul corridoio sinistro per il vantaggio. Servizio sulla "T" di Sascha, poi smorzata non perfetta dello spagnolo che regala la chiusura al tedesco, è 3-2 quando siamo arrivati a 4 ore di tennis. Lunghissimo anche il quinto gioco, chiuso anche questo ai vantaggi: Zverev sbaglia il rovescio e poi gestisce male la palla bassa di dritto, 4-2 Alcaraz. Settimo gioco con Carlos che fa una cosa incredibile per il 40-0: spalle alla rete, torsione del busto e passante di polso in diagonale vincente. Dritto vincente e altro break per il 5-2. Nel 1982 Wilander contro Vilas fu la finale del Roland Garros più lunga di sempre con 4 ore e 42 minuti, difficilmente verrà battuta quest'oggi ma il livello è impressionante. Ora Alcaraz serve per il titolo. Lo spagnolo fa muovere Zverev e va a segno col rovescio diagonale, ma poi il dritto è lungo. Lunga la risposta dell'avversario e due match point per l'iberico. Dritto sulla riga di Alcaraz, risposta corta e finisce qui. Carlos Alcaraz vince il Roland Garros 2024, battuto Alexander Zverev 3-2 con i parziali 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 dopo ben quattro ore e venti minuti di gioco.