Roland Garros: gli italiani in campo oggi, orari e dove vedere i match

Parigi, 29 maggio 2024 – Nel day 4 del Roland Garros 2024 prende il via il secondo turno con due italiani che torneranno in campo. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego sfideranno rispettivamente Muller e Zhang Zhizhen nel tentativo di strappare il pass per la fase successiva. Oltre a loro, in campo in serata ci sarà anche Jannik Sinner contro Gasquet. Quelli che attendono Arnaldi e Sonego sono due match delicati, ma alla portata, con gli azzurri che arrivano da due vittorie convincenti. Vediamo nel dettaglio le due gare, gli sfidanti dei nostri ragazzi e dove poter seguire le loro partite in televisione.

Arnaldi contro Muller per "vendicare" Nardi

Matteo Arnaldi affronterà il padrone di casa Alexandre Muller, la wild card francese che nel primo turno ha sconfitto proprio un italiano: Luca Nardi. Il tennista sanremese, per contro, al primo turno ha eliminato un francese, Arthur Fils, con una prestazione davvero convincente in poco meno di tre ore di gioco, un netto 3-1 con i parziali di 6-3, 4-6, 6-4, 6-2. A tal proposito, il classe 2001 ha presentato così la sfida: "Non ho visto niente della partita con Nardi ma Luca è un ragazzo che era al suo primo Slam e ci sarà stata tensione. Muller arriva da un buon risultato a Roma sarà una partita tosta. Sarà un'altra partita contro un altro francese e ci sarà da stare lì con la testa di nuovo come oggi”. Si tratterà di una prima assoluta, non ci sono precedenti tra i due.

Matteo Arnaldi contro Alexandre Muller si giocherà sul Campo 6 a partire dalle ore 11, sarà il primo match di giornata su quel campo. Per seguire la sfida in televisione basterà collegarsi su Eurosport 1 HD (canale 210 per chi ha il decoder Sky) o Eurosport 2 HD (canale 211 Sky), le alternative in streaming sono eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e l'app DAZN.

Sonego, dopo il grande esordio, trova Zhang

Lorenzo Sonego si presenta alla sfida con Zhang con il morale altissimo. Domenica è arrivata la vittoria al primo turno contro il transalpino Ugo Humbert per 6-4, 3.6, 6-4, 6-3, dove il piemontese ha giocato uno dei suoi migliori tennis in questa stagione, specialmente sul servizio e dritto. Dall'altra parte ci sarà il cinese Zhizhen Zhang, numero 44, che nel primo turno ha battuto l'australiano Vukic per 3-1 e che è avanti negli scontri contro Sonego. I due, infatti, fin ora si sono affrontati una volta: torneo di Eastbourne dell'anno scorso quando il cinese vinse 2-0 (7-6, 6-3). Ma non solo è passato un anno, cambia anche la superficie perché dall'erba si passa al rosso di Parigi.

La sfida tra Lorenzo Sonego e Zhizhen Zhang si giocherà sul Campo 12 a partire dalle ore 11, sarà il primo match di giornata sul campo. Per seguire la sfida in televisione basterà collegarsi su Eurosport 1 HD (canale 210 per chi ha il decoder Sky) o Eurosport 2 HD (canale 211 Sky), le alternative in streaming sono eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e l'app DAZN.