Sinner-Gasquet, orario e dove vedere il match di secondo turno del Roland Garros

Parigi, 28 maggio 2024 – Superato piuttosto agevolmente l'ostacolo Chris Eubanks, battuto in tre set (6-3, 6-3, 6-4), Jannik Sinner è adesso atteso dal match valido per il secondo turno del Roland Garros. L'altoatesino affronterà Richard Gasquet, reduce dall'affermazione per 7-6, 7-6, 6-4 ai danni del croato Borna Coric. Dopo le buone sensazioni provate in occasione del ritorno in campo, Jannik spera di vivere un'altra giornata con risposte soddisfacenti dal punto di vista fisico. A livello di gioco invece l'azzurro può e deve migliorare, alla luce delle 10 palle break concesse a Eubanks, che tuttavia ha saputo approfittarne solo in un'occasione.

Jannik Sinner

Le parole di Sinner

"Sono contento di essere tornato in campo e della performance contro Eubanks - le parole di Sinner al termine della sfida con l'americano, riportate da Sky Sport - L'anca sta bene, con il mio team abbiamo lavorato tanto. Non sono al 100% della forma, stiamo cercando di recuperarla piano piano e penso che migliorerà partita dopo partita. Negli ultimi mesi sono migliorato tanto, la mia squadra ogni giorno mi spinge per migliorare ancor di più ed essere felice in campo. Il Roland Garros è un torneo speciale per me perché qui ho giocato il mio primo quarto di finale a livello Slam. Io amo giocare a tennis, per questo sono felice di essere qui e giocare di nuovo".

I precedenti fra Sinner e Gasquet

Il nativo di San Candido e il transalpino si sono affrontati finora due volte, entrambe risalenti al 2023. Sinner ha avuto ragione del 37enne (presentatosi al torneo di casa grazie ad una wild card) in due (6-3, 7-6) sul cemento di Indian Wells e in tre set (6-3, 5-7, 6-2) sull’erba di Halle. Per il momento quindi non ci sono precedenti sulla terra rossa.

Orario e dove vedere l'incontro

La sfida fra Sinner e Gasquet è in calendario per mercoledì 29 maggio sul sul Philippe Chatrier di Parigi e comincerà alle 20:15 circa. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

I precedenti di Sinner al Roland Garros

La prima volta di Sinner al Roland Garros risale al 2020, quando il nostro portacolori riuscii a spingersi fino ai quarti di finale, venendo eliminato a quel punto della manifestazione da Rafa Nadal in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Quello rappresenta anche il miglior risultato per il classe 2001 nel torneo parigino. L'anno dopo la corsa dell'attuale numero 2 del mondo fu nuovamente stoppata da Nadal, vittorioso 7-5, 6-3, 6-0, nel match valevole per il quarto turno. Quarto turno fatale per Sinner pure nel 2022, quando fu costretto a ritirarsi per problemi fisici durante l'incontro con Andrej Rublev. Nella passata edizione del Roland Garros invece è stato Daniel Altmaier, che ebbe la meglio al quinto set (7-6, 6-7, 6-1, 6-7, 5-7).

