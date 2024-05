Roland Garros: gli italiani in campo oggi, orari e dove vedere i match in tv

Parigi, 26 maggio 2024 - Dopo i turni di qualificazione, nella giornata di oggi (domenica 26 maggio, ndr) prenderà il via il Roland Garros 2024, uno dei tornei più attesi dell'anno nonché secondo Slam dell'anno. Sono ben dieci gli italiani presenti sul tabellone maschile di Parigi (più altre 5 per il femminile): Sinner e Musetti le due teste di serie, a cui si aggiungono Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi, Fognini, Zeppieri e Bellucci. Dunque, saranno tanti gli azzurri da seguire in queste settimane di torneo e oggi saranno subito in campo Lorenzo Sonego e Luca Nardi. I nostri connazionali sfideranno i transalpini Humbert e Muller nel primo turno. Vediamo nel dettaglio i due match.

Sonego sfida Humbert, in palio non c'è solo il passaggio del turno

Il torinese, al momento numero 50 Atp, vuole scrollarsi di dosso una stagione non semplice, culminata con l'addio allo storico coach Gipo Arbino (sostituito da Fabio Colangelo). Dopo la cocente sconfitta a Lione contro il numero 117 del mondo Giovanni Mpetshi Perricard, Lorenzo Sonego è chiamato a centrare un grande risultato contro Ugo Humbert, lo sfidante di oggi. Il francese, numero 17 del mondo, è avanti 3-2 nei precedenti, ma dovrà fare i conti con un giocatore che spesso tira fuori il meglio quando è messo all'angolo. Inoltre, Sonego non si gioca solamente il primo turno di questo Slam ma anche le Olimpiadi: deve recuperare più di 200 in questo Roland Garros a Darderi, altrimenti niente Giochi. Il match tra Sonego e Humbert prenderà il via alle ore 11 e sarà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport, oppure in streaming su Sky Go, Now TV, DAZN, Eurosport.it e Discovery+.

Nardi contro Muller per continuare il buon momento

Tutti i tifosi hanno ancora negli occhi la grandissima vittoria contro Novak Djokovic a Indian Wells. Da lì vuole ripartire il giovane pesarese Luca Nardi, da quell'upset che l'ha fatto conoscere al mondo. Dopo la vittoria del Challenger di Napoli, a Roma ha vinto contro Altmaier ma poi si è dovuto arrendere, non senza lottare, contro Rune al secondo turno. Dall'altra parte della rete ci sarà Alexandre Muller, idolo di casa, attualmente al numero 90 del ranking e che è riuscito a ottenere una wild card per il "suo" torneo. Match non semplice per Nardi, che però vorrà togliersi un'altra soddisfazione: battere al primo turno il padrone di casa e poi giocarsi un ipotetico derby con Arnaldi al secondo. Nardi e Muller scenderanno in campo domenica 26 maggio, come terzo match dalle 11.00 sul campo 7 (al termine di Hurkacz-Mochizuki), dunque verosimilmente si giocherò verso le ore 14. La partita sarà trasmessa in tv da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky), ma è possibile anche seguirla in live streaming su DAZN, Sky Go, Now TV e Discovery+.