Roland Garros, oggi c’è Musetti-Djokovic: orario e dove vedere il match. Se Lorenzo vince Sinner diventa numero 1

Parigi, 1 giugno 2024 - Archiviata con facilità la pratica Gael Monfils con un secco 3-0 (7-5, 6-1, 6-4), al terzo turno del Roland Garros Lorenzo Musetti si troverà di fronte a Novak Djokovic.

Il carrarino, contro il francese, è stato molto bravo a rimanere concentrato durante la prima ora di gioco, l'unica durante la quale si è visto un match equilibrato. Monfils ha cercato con il dritto e con il pubblico di mettere in difficoltà Musetti che però non si è lasciato intimidire, anzi lo ha tenuto sempre sulla corda con i suoi colpi dal fondo. Dopo quel primo set terminato 7-5, il francese è apparso ben più stanco dell'azzurro e da lì in poi pilota automatico per Musetti che ha eliminato dal suo gioco quasi tutti gli errori che aveva commesso nel primo set. Non ha faticato troppo nemmeno Novak Djokovic che contro lo spagnolo Carballes Baena ha vinto 3-0 con i parziali di 6-4, 6-1, 6-2. Come nel match del ventiduenne, c'è qualche spiraglio di partita nella prima frazione, poi però è assolo del serbo che ingrana le marce alte, quelle inarrivabili per Carballes Baena (e non solo), e porta a casa l'incontro con facilità.

Al termine della sfida contro Monfils, Musetti ha presentato il match che lo attende contro Nole, con un occhio anche per Jannik Sinner: se Djokovic dovesse perdere contro l'italiano, l'altoatesino diventerebbe automaticamente numero 1 del ranking. Queste le parole del classe 2002 dopo la vittoria contro Monfils: "Poche volte mi sono sentito così concentrato nonostante il rumore fuori, sono stato bravo a tenere i nervi saldi. Una match così è anche frutto di tutti quegli errori, sbagli e brutte partite che ho fatto e alle quali è seguito un grande lavoro. Per quanto riguarda Nole, intanto spero di dare una mano a Sinner per la corsa al numero 1 anche per un po' di patriottismo che non fa male (ride, ndr), ma lui ha il suo percorso ed è meglio che non faccia solo affidamento su di me. Poi andare agli ottavi, anche per ripetere quello che avevo fatto l'anno scorso, è il mio obiettivo anche se con Djokovic non sarà assolutamente una partita facile, nonostante sia per me un periodo dove mi sento molto bene ogni volta che scendo in campo".

I precedenti tra Musetti e Djokovic sono cinque, con un bilancio di 4-1 a favore del serbo. Anche se, quando si parla di Roland Garros, la memoria riporta a quell'ottavo di finale del 2021 quando un adolescente Musetti vinse i primi due set al tie-break contro Nole, salvo poi subire la rimonta e, in seguito, ritirarsi per infortunio. Da quel giorno, sulla terra rossa, i due si sono affrontati solo altre due volte, con l'azzurro che vinse l'anno scorso agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, poi il serbo si prese la rivincita proprio quest'anno.

Il match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si giocherà sul campo Philippe Chatrier e sarà l'ultimo di giornata, dunque i due non saranno in campo prima delle 20.15.

Dove vedere il Roland Garros in tv

La sfida del terzo turno tra Musetti e Djokovic, così come tutte le partite del Roland Garros 2024, sarà trasmessa dai canali Eurosport. Per chi ha un abbonamento Sky i canali di riferimento sono 210 per Eurosport 1 HD e 211 per Eurosport 2 HD. In alternativa, disponibile anche il servizio streaming offerto dal sito e app eurosport.it. Altre opzioni in streaming sono: discovery+, Sky Go, Now TV e l'app DAZN.