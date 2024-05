Roland Garros, i risultati degli italiani: Darderi, Zeppieri e Cobolli al secondo turno

Parigi, 29 maggio 2024 – Un tre su tre che porta a otto il totale. L'ultima giornata del primo turno del Roland Garros 2024 si chiude con l'Italia che fa l'en plein: Luciano Darderi, Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli vincono e ottengono il pass per il secondo round del torneo di Parigi. Darderi archivia in tre set la pratica Hijikata, con l'australiano che è riuscito a combattere solo nel secondo parziale dove si è arreso al tiebreak. Zeppieri parte piano con Mannarino, poi cresce di intensità, fa sua la partita e dal secondo al quarto set concede massimo due game a parziale al francese. Cobolli schianta il talentino serbo Medjedovic per 3-1, piegandosi solo nel terzo set dove il classe 2003 si è imposto al tiebreak. Vediamo nel dettaglio le tre sfide vinte dagli azzurri e chi saranno i loro sfidanti al secondo turno.

Darderi non sbaglia nulla e regola Hijikata

Luciano Darderi vince con un netto 3-0 col punteggio di 3-6, 6-7 (6-8), 1-6 il primo turno del main draw del Roland Garros contro Rinky Hijikata. Un match difficile, combattuto, dispendioso, ben più di quanto il punteggio possa far credere. Nel primo set Luciano è bravo a portarsi sul 3-0, poi con un colpo di reni l'australiano ha ricucito piano piano il gap. Il classe 2002 continua a imporre il suo tennis di profondità e accelerazioni, cambi di ritmo e variazioni, e appena Hijikata cala ecco che si chiude il primo parziale. Il secondo è un continuo botta e risposta, con ottime giocate da una parte e dall'altra. Si arriva al tiebreak con il punteggio di 6-5 per l'australiano che però fallisce la prima palla buona, dall'altra parte Darderi è freddo e concretizza quei due punti decisivi per far suo anche il secondo set. Colpo duro da digerire per Rinky che nel terzo set appare spento e stanco, tanto che si ritrova sotto 1-4 in pochissimo tempo. Il nativo di Villa Geseli, in Argentina, amministra fino alla fine e vince la partita. Al secondo turno incontrerà l'olandese Tallon Griekspoor, giovedì 30 maggio.

Zeppieri vince la sfida tra mancini con Mannarino

Con il pubblico di casa dalla sua, Adrien Mannarino parte forte con un break al primo game che indirizza subito il primo set dalla sua. Zeppieri prova a sbloccarsi pian piano, ma il trentacinquenne salva una palla del contro-break e chiude la prima frazione sul 6-4. Da qui in poi comincia tutta un'altra partita, comandata dall'azzurro. Nonostante il romano perda il primo servizio, riesce a costruirsi un bellissimo controbreak che lo carica e lo rende più sicuro ed efficace anche di rovescio. Una volta decifrato il tennis dell'avversario, si porta sul 4-1 e poi amministra fino alla fine. Mannarino non c'è più: il dritto del tradisce il francese e arrivano due break di fila per il 4-0 che poi si chiuderà con un 6-1. Nel quarto, con la fiducia a mille, Zeppieri concede solo due giochi all'avversario e archivia la pratica. Vince Giulio Zeppieri 3-0 contro Adrien Mannarino, con i parziali di 4-6, 6-2, 6-1, 6-2. Al second turno troverà un osso duro, l'australiano Kokkinakis.

Cobolli batte Medjedovic e si regala il secondo turno contro Rune

Con tutta la famiglia in tribuna, Flavio Cobolli non sbaglia l'esordio nel main draw di Parigi e porta a casa la prima vittoria di sempre. A farne le spese è il talentino serbo Hamad Medjedovic, che si è inchinato per 3-1 con i parziali di 6-2, 6-3, 6-7 (2-7), 6-3. Il ragazzo che viene considerato come "the next big thing" dopo Novak Djokovic, parte in sordina nei primi due set e Cobolli ringrazia e ne approfitta. Il romano controlla il gioco senza forzare, mentre il serbo si ingarbuglia. La pioggia non aiuta Medjedovic e il primo set va via 6-2 per l'azzurro. Il secondo segue lo stesso spartito, con Cobolli che serve meglio e occupa meglio il campo, portandosi sul 4-1 in un amen e chiudendo i conti sul 6-3. Dopo una pausa chiesta dal serbo, nel terzo set si gioca un'altra partita. Medjedovic sale di tono costringendo Flavio a rincorrere. Il fiorentino lotta e cancella due palle break: Prima un diritto in back sulla riga, poi una combinazione servizio in kick e inside-in. Il livello del match si alza e Medjedovic mostra il meglio, mentre Cobolli è stoico in difesa. Il serbo domina il tiebreak e si va al quarto. Lì però il serbo sbaglia ancora, errori non da lui: Tre errori e un doppio fallo che valgono il break del 2-1 per l'azzurro. Poi con un dritto profondo e una buona copertura riesce ad allungare fino al 5-1. Di fatto la partita si chiude qui, con il serbo che riesce a portare a casa due game ma poi si deve arrendere. Ora ad attendere Flavio Cobolli al secondo turno c'è Holger Rune.