Quando gioca Sinner contro de Minaur: orario e dove vedere in tv i quarti degli Australian Open 2025

Melbourne, 21 gennaio 2025 - La corsa alla conferma del titolo all'Australian Open di Jannik Sinner prosegue. Dopo aver superato l'ostacolo Holger Rune (e il malore accusato) negli ottavi di finale, l'altoatesino si appresta a sfidare il beniamino di casa Alex de Minaur, che in precedenza ha sconfitto Botic van de Zandschulp, Tristan Boyer, Francisco Cerundolo e Alex Michelsen, concedendo appena un set nel complesso agli avversari. In palio c'è un posto in semifinale, già raggiunta nell'altra parte del tabellone da Alexander Zverev e Nole Djokovic. Chi avrà la meglio affronterà al prossimo turno uno fra Lorenzo Sonego e Ben Shelton: sognare una semifinale tutta italiana non costa niente.