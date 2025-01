Sorteggio Australian Open 2025, quando c'è e orario. Gli avversari di Sinner

Melbourne, 8 gennaio 2025 - È ormai agli sgoccioli il conto alla rovescia a Melbourne per gli Australian Open, primo Slam del 2025 in programma dal 12 al 26 gennaio. Jannik Sinner, in vetta al ranking Atp da 31 settimane e che esordisce nella nuova stagione direttamente a Melbourne sulla scia delle 14 vittorie consecutive con cui ha chiuso il 2024, parte da grande favorito per il bis. Tra le donne fari puntati su Jasmine Paolini, pronta per un'altra annata da assoluta protagonista. Il primo atto del torneo è in programma nella notte di giovedì 9 gennaio 2025 - alle 4.30 ora italiana - con il sorteggio. Sarà così possibile capire il percorso e le sfide che attenderanno i tennisti azzurri in Australia.