Atp 500 di Pechino, Sinner-Alcaraz: orario e dove vedere la finale

Pechino, 1 ottobre 2024 – La rivalità fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si appresta a vivere un altro episodio. Stavolta i due si affrontano per il titolo dell'Atp 500 di Pechino. L'azzurro, campione in carica, è reduce dall'affermazione ai danni del cinese Yunchaokete Bu, sconfitto per 6-3, 7-6, mentre lo spagnolo ha steso il russo Daniil Medvedev (finalista un anno fa) con il punteggio di 7-5, 6-3.

I precedenti

I due giovani rivali si sono affrontati già varie volte. Per la precisione sono dieci i precedenti, con il bilancio che sorride all'iberico, vittorioso in sei occasioni, di cui l'ultima il 7 giugno scorso nella semifinale del Roland Garros (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3). Il nostro portacolori a marzo aveva dovuto cedere il passo all'avversario in occasione di un'altra semifinale, quella di Indian Wells (1-6, 6-3, 6-2). Prima di questa partita, Sinner veniva da due affermazioni consecutive negli scontri diretti, raccolte nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino (7-6, 6-1) e del Masters 1000 di Miami (6-7, 6-4, 6-2), mentre Alcaraz aveva avuto la meglio nella semifinale di Indian Wells del 2023 (7-6, 6-3). Il primo match fra l'italiano e lo spagnolo risale ai Challenger: ad Alicante, nel 2019, il padrone di casa ha festeggiato per 6-2 3-6 6-3. L'azzurro e l'iberico si sono scontrati anche nel 2021 a Parigi-Bercy, dove nel secondo turno è stato l'iberico a trionfare per 7-6, 7-5. La prima vittoria di Sinner è arrivata nel 2022, sul campo centrale di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha dominato la sfida per lunghi tratti, costringendo Alcaraz ad alzare bandiera bianca per 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 e conquistando così il pass per i quarti di finale. Sempre due anni fa, il nativo di San Candido ha mandato al tappeto l'avversario anche in occasione della finale dell'Atp 250 di Umago, sconfiggendolo per 6-7, 6-1, 6-1. Infine, ecco il precedente nei quarti dello Us Open 2022, con Alcaraz che ha centrato la vittoria per 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3.

I precedenti di Sinner a Pechino

Sinner si è presentato a Pechino con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato nella passata edizione del torneo asiatico, quando nell'atto conclusivo superò il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 76, 7-6. Questa è stata l'unica partecipazione alla manifestazione del nativo di San Candido, almeno fino a quella di quest'anno.

Orario e dove vedere l'incontro

Il match fra Sinner e Alcaraz si disputa mercoledì 2 ottobre sul Capital Group Diamond Stadium dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino: l'inizio è fissato alle 11, ora italiana. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. La partita sarà disponibile anche in live streaming su Now e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Leggi anche: Tennis, a Pechino Sinner batte Bu in due set, in finale troverà Alcaraz: “Ogni volta è una storia diversa”