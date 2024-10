Chi è Bu Yunchaokete, l’astro nascente del tennis che sta facendo parlare di sé

L’ultimo giovane tennista che sta facendo impazzire gli appassionati di tutto il mondo di questo sport arriva direttamente dalla “Terra di Mezzo”. Si chiama Bu Yunchaokete, ed è uno dei nuovi astri nascenti del tennis cinese che sta facendo parlare di sé in ogni angolo del circuito ATP. E’ stato sconfitto dall’azzurro Sinner nella semifinale del torneo di Pechino, ma ha dato del filo da torcere al nostro numero 1.

Bu è nato nel gennaio 2002 nella prefettura autonoma mongola di Bortala, nella provincia dello Xinjiang ed è stato cresciuto dai nonni paterni dopo aver perso il padre da bambino. A 6 anni si è trasferito nello Zhejiang per iniziare a giocare a tennis, e il suo idolo tennistico è Andy Murray. Ha vinto il suo primo titolo Challenger nel 2023 a Seoul e quest’anno ha vinto altri due Challenger, diventando il più giovane cinese a vincere più di un titolo a questo livello. Ha fatto il suo debutto Slam agli US Open 2024, perdendo al primo turno contro Casper Ruud. Il suo nome completo è Buyunchaokete, ma il suo soprannome americano è "Bert". Si allena all'accademia di Juan Carlos Ferrero ad Alicante, in Spagna.

Un talento sbocciato nel deserto

Nato e cresciuto nella regione autonoma dello Xinjiang, Bu ha iniziato a giocare a tennis all'età di sei anni, dimostrando fin da subito un talento fuori dal comune. Il giovane prodigio ha dovuto affrontare sfide uniche, allenandosi in condizioni estreme nel deserto del Gobi, dove le temperature possono oscillare dai 40°C estivi ai -40°C invernali.

L'ascesa fulminante

Dopo aver affinato le sue abilità negli Stati Uniti, dove ha frequentato l'Università dell'Oklahoma, Bu ha fatto il suo ingresso nel circuito professionistico con la grinta di un leone. Il suo stile di gioco aggressivo e la sua potenza da fondo campo hanno subito attirato l'attenzione degli esperti.

Il debutto che ha fatto storia

Il 2023 è stato l'anno della svolta per Bu. Ha fatto il suo debutto nel main draw di un torneo ATP a Chengdu, diventando il primo giocatore dello Xinjiang a raggiungere questo traguardo. Ma non si è fermato qui: ha stupito tutti sconfiggendo al primo turno il più quotato Marcos Giron.

Quali sono le caratteristiche del gioco di Bu Yunchaokete

Il giovane Bu è dotato di un servizio potente e preciso che gli permette spesso di ottenere punti importanti e mettere pressione agli avversari. I suoi colpi solidi da fondo campo sono molto potenti e affidabili e gli consentono di controllare gli scambi. Ha quasi sempre uno stile di gioco aggressivo e cerca spesso di prendere l'iniziativa negli scambi. La sua sua capacità di muoversi rapidamente in campo viene menzionata come uno dei suoi punti di forza oltre alla sua “adattabilità” a diverse superfici e condizioni di gioco.

Il giovane tennista cinese esulta dopo aver messo a segno un colpo vincente

Giocare sotto pressione non lo spaventa e i suoi recenti risultati contro giocatori più quotati suggeriscono una buona abilità nel gestire lo stress generato dai match importanti. Ultima caratteristica, la progressione rapida: la sua ascesa veloce nel ranking dimostra un miglioramento costante delle sue abilità tecniche e tattiche. È importante sottolineare che Bu è ancora un giovane giocatore in fase di sviluppo, quindi le sue abilità tecniche sono probabilmente in continua evoluzione e miglioramento.

Un futuro radioso

Bu Yunchaokete non è solo un tennista promettente, è un simbolo di speranza per il tennis cinese maschile. Con la sua determinazione e il suo talento grezzo, sta tracciando la strada per una nuova generazione di campioni del Dragone.

Obiettivi ambiziosi

Il giovane cinese non nasconde le sue ambizioni: "Voglio essere il numero uno al mondo", ha dichiarato con la sicurezza di chi sa di avere un destino da campione. E con il supporto crescente della Federazione Cinese di Tennis, chi oserebbe scommettere contro di lui?

Bu Yunchaokete potrebbe insomma essere il prossimo a scrivere la storia del tennis mondiale, portando la bandiera cinese in cima alle classifiche ATP. Il viaggio è appena iniziato, ma le premesse ci sono tutte per vedere questo giovane atleta scalare la classifica ATP ed affermarsi a livello mondiale.