Sinner prepara l’ATP di Madrid: dal ranking ai sogni Roma e Roland Garros

Roma, 18 aprile 2024 – Jannik Sinner è tornato ad allenarsi in vista del prossimo impegno sulla terra rossa della stagione, l’ATP di Madrid. Il torneo inizierà il 24 aprile ma l’altoatesino volerà in Spagna già dal 21 anche se gli allenamenti sul mattone tritato lo vedono già indaffarato a preparare un impegno che lui stesso considera di transizione verso gli Internazionali di Roma e il Roland Garros.

Jannik Sinner sulla terra battuta

Questo non vuol dire che Sinner snobberà Madrid ma è stato lo stesso tennista di Sesto Pusteria a sottolineare come l’ATP nella capitale spagnola non sia il torneo da vincere ad ogni costo. Sicuramente i carichi di lavoro impostato alla luce delle sue priorità potrebbero rendere l’azzurro meno brillante nelle ultime uscite ma considerato il rendimento avuto sino ad oggi, non è difficile immaginare che l’inizio di questo Masters 1000 possa comunque essere in discesa per Sinner.

Facendo un ragionamento più ampio, vincere arrivando più avanti possibile a Madrid consentirebbe all’italiano di avvicinare anche quel sogno chiamato primo posto del ranking: nella classifica Race annuale, l’italiano è il tennista che ha guadagnato di più in questo 2024, grazie ai successi dell’Australian Open, Rotterdam e Miami, senza dimenticare la semifinale di scorsa settimana a Montecarlo (che senza l’errore arbitrale sarebbe potuta finire diversamente) e quella di Indian Wells. Per Sinner dunque ora comincia un periodo cruciale, con sullo sfondo anche le Olimpiadi, che si giocheranno negli stessi campi del Roland Garros. Continuare a macinare successi potrebbe aiutarlo a compiere l’ultimo, decisivo step.