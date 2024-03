Sinner diventa numero 2 al mondo se: ecco come scavalcare Alcaraz all’Atp di Miami

Miami, 28 marzo 2024 – Tempo di semifinali all'ATP di Miami ma tempo anche di calcoli, ranking alla mano, per una nuova occasione di sorpasso alla portata di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è approdato al penultimo atto del torneo in Florida dopo aver superato il ceco Tomas Machac e ora se la dovrà vedere con Daniil Medvedev nel remake della finale 2023, vinta proprio dal russo (in realtà la "vendetta dell'italiano è arrivata con gli interessi nella finale degli Australian Open).

L'azzurro dovrà superare il numero 4 della classifica ATP per giocarsi le sue chance di vittoria del torneo, in quella che sarebbe la terza finale sul cemento di Miami. Oltre alla sete di vittoria che di certo non manca al giovane numero uno italiano, c'è un'altra motivazione: scalare ulteriormente la classifica ATP e diventare il primo tennista italiano ad approdare al numero 2 del mondo. L'osservato speciale sarà sempre Carlos Alcaraz, che ad Indian Wells ha difeso la seconda piazza del seeding battendo proprio Sinner e che ora è chiamato a superare i quarti contro Grigor Dimitrov.

Sarà questa la sfida decisiva per alimentare le speranze di sorpasso allo spagnolo già dal torneo di Miami. C'è infatti una sola condizione affinché il tennista di Sesto Pusteria possa superare Alcaraz: quest'ultimo dovrà perdere ai quarti di finale contro Dimitrov e l'azzurro dovrà vincere il torneo. Tra i due attualmente ci sono 500 punti di differenza, 8805 contro 8310 e in caso di successo dell'italiano, ecco che Sinner potrebbe scavalcare Alcaraz.

A parlare però sarà il campo, a partire dalla mezzanotte italiana quando il tennista iberico affronterà Dimitrov mentre Sinner rimarrà in attesa della sua semifinale che si giocherà domani, con l'orario ancora in via di definizione.